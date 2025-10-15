Corrientes: condenan a un hombre a 4 años de prisión por transportar 695 pastillas de éxtasis

Nueve meses después de ser detenido, Darío Germán González Cañete (31) fue condenado a cuatro años de prisión por el Tribunal Federal de Corrientes. La sentencia, rubricada por el juez (subrogante) Eduardo Ariel Belforte el martes 14 de octubre, se dio en el marco de un acuerdo de juicio abreviado.

El proceso se originó el 23 de enero de este año, alrededor de las 4:40 de la madrugada, cuando Gendarmería Nacional detuvo al misionero mientras transitaba por la Ruta Nacional 14, a la altura del Paraje Cuay Grande (cerca de Santo Tomé), a bordo de un Citroën C4 Lounge.

En el vehículo, los agentes incautaron siete envoltorios que contenían un total de 695 pastillas de MDMA (éxtasis). El peritaje químico posterior confirmó la naturaleza estupefaciente del material.

Condena tras admisión de culpa

La Fiscalía, representada por el fiscal general Carlos Adolfo Schaefer y la fiscal auxiliar Tamara Pourcel, presentó la oferta de pena que fue ratificada en la audiencia de juicio abreviado.

El imputado, oriundo de Posadas, Misiones, asistido por su defensa, admitió la existencia del hecho, su participación y la calificación legal, lo que habilitó al tribunal a declarar admisible el procedimiento por el delito de transporte de estupefacientes (Ley 23.737, art. 5, inc. c).

En su fundamentación, el juez valoró la magnitud de la cantidad secuestrada, la forma en que estaba acondicionada y el modo del acarreo, lo que permitió inferir la conciencia del imputado sobre la ilicitud del traslado.

La condena impone, además de los 4 años de prisión:

Una multa equivalente al mínimo legal (45 unidades fijas).

El decomiso de los bienes secuestrados.

La incineración de las muestras de la sustancia una vez firme la sentencia.

Debido a que Cañete afrontó gran parte del proceso en prisión domiciliaria, el tribunal ordenó la intervención del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema para evaluar su estado de salud y determinar si debe cumplir la pena en un establecimiento penitenciario federal o si existen riesgos médicos.

*Con información de El Territorio