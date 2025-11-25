Tardivo participó de un conversatorio en la UNNE para choferes: "La seguridad también se planifica"

El comisario inspector retirado de la Policía Federal Argentina, Daniel Tardivo, visitó Corrientes para encabezar una capacitación destinada a choferes no docentes de la UNNE. Con más de cuatro décadas de experiencia en seguridad y custodia —incluyendo su paso como integrante del equipo de seguridad presidencial desde 1983 y integrante de la custodia del expresidente Raúl Alfonsín desde 1989—, Tardivo compartió lineamientos básicos de prevención, planificación y protocolos de traslado.

La actividad se desarrolló en formato de conversatorio, con el objetivo de intercambiar experiencias y evaluar la realidad del trabajo cotidiano de quienes trasladan autoridades universitarias. “No se trató de una charla tradicional. Preferí escuchar sus inquietudes y adaptar el contenido a su contexto”, explicó el exoficial.

Durante el encuentro, Tardivo destacó la falta de un espacio formal de organización y capacitación para los choferes, lo que complejiza su tarea frente a escenarios imprevistos. Señaló que, en otros ámbitos, la labor incluye previsiones que van desde recorridos alternativos ante emergencias hasta sistemas de comunicación y coordinación permanentes. "Pero no lo viven como un problema, es una descripción de realidad", indicó.

Asimismo, remarcó el rol de la tecnología como herramienta estratégica para mejorar la seguridad en los traslados, especialmente a partir del uso de mapas digitales, que permiten anticipar desvíos, cortes o riesgos en ruta.

Tardivo aseguró que está dispuesto a regresar en 2026 para continuar con una segunda instancia de formación, sujeto a que autoridades y trabajadores evalúen avances y necesidades dentro del marco institucional.

