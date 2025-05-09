Nuevo Papa de la Iglesia Católica: "Siempre se mostró muy cercano y fraterno"

Robert Prevost, es el nuevo papa elegido este jueves por los 133 cardenales que participaron del Cónclave. En diálogo con Hoja de Ruta, Iván Dornelles, obispo auxiliar de Buenos Aires contó el impacto de esta noticia para la Iglesia Católica y detalló cómo lo conoció en 2024.

"Lo conocíamos poco pero lo recibimos con gran alegría", aseguró sobre el momento que se enteró junto a otros sacerdotes de la noticia mundial.

Dornelles conoció a Leon XIV en 2024. "Nosotros fuimos elegidos por el Papa Francisco el año pasado y en septiembre fuimos a Roma a un curso que se hace para nuevos obispos. Quien coordinaba esos encuentros era el Papa actual. Así que lo pudimos conocer un poco", señaló Dornelles.

"Siempre se mostró muy cercano, fraterno. Casi silencioso pero humilde en su trato, en su forma de ser", aseguró.

Dornelles destacó la cercanía de León XIV con Latinoamérica. "Cuando uno conoce la diferencia, el corazón se hace más inclusivo y puede representar el camino que señalaba Francisco en relación al otro", contó.

