"Trabajamos en una alianza amplia que lleve a Ricardo Colombi a la gobernación"

"Todo el desarrollo de Corrientes de hoy es por las gestiones de Ricardo Colombi previas", señaló Jorge Molina, ex intendente de Mercedes a Hoja de Ruta. El referente indicó que trabajan en la localidad para conformar una alianza electoral con el exgobernador como candidato provincial.

"Estamos trabajando con muchos sectores de la provincia para una alianza que llegue al gobierno al 10 de diciembre", sostuvo. Molina señaló que si hay sectores del PJ que dialogan con Ricardo Colombi pero descartó que sea de mano de Martín Ascúa. "Desmiento categóricamente eso", resaltó.

Sobre un nombre de posible candidato, Molina señaló que "se están evaluando varios nombres". "Hay personas que tienen buena imágen y estamos haciendo mediciones", resaltó.

"Tenemos una posibilidad inmensa de poder llegar al municipio ahora", resaltó.

