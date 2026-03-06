Lavalle proyecta un fuerte impulso productivo con el futuro puerto sobre el río Paraná

El intendente de Lavalle, Corrientes, Hugo Perrotta, destacó el impacto que tendrá en la región el puerto que el gobernador Juan Pablo Valdés anunció durante su discurso de apertura de sesiones de la Legislatura de Corrientes. Según remarcó, se trata de un proyecto estratégico que podría impulsar el desarrollo productivo del sur provincial.

En diálogo con el programa de streaming Hoja de Ruta, el jefe comunal recordó que la iniciativa viene gestándose desde la gestión anterior de Gustavo Valdés, cuando la Provincia adquirió un terreno de más de 50 hectáreas sobre el río Paraná para el emplazamiento del puerto.

“Se venía hablando del puerto del sur correntino. Se adquirió un terreno sobre el río y se realizaron algunas obras complementarias, como defensas de barranca, pensando en su funcionamiento”, explicó.

Uno de los aspectos más destacados del lugar es su condición natural para la navegación. Según señaló el intendente, el punto elegido tiene calado natural y se encuentra directamente sobre la traza de la hidrovía.

“Vos te parás en la costa y los barcos pasan a 10 o 15 metros. Tiene navegabilidad directa sin necesidad de dragado, lo cual es sumamente importante”, indicó.

Un nodo logístico para la producción regional

Perrotta explicó que el puerto está pensado como una infraestructura multimodal, capaz de operar distintos tipos de cargas, desde contenedores hasta granos o productos refrigerados.

El intendente subrayó que la obra beneficiará no solo a Lavalle sino también a una amplia zona productiva.

“En un radio de 35 kilómetros hay cinco molinos arroceros exportadores. Además tenemos horticultura, ganadería, producción de frutillas y otras economías regionales”, detalló.

A esto se suman producciones de localidades cercanas como Goya, Corrientes, Bella Vista, Corrientes y Saladas, Corrientes, vinculadas principalmente al citrus, la madera y los granos.

Según el intendente, la obra permitiría reducir costos logísticos, uno de los principales problemas para los productores de la región.

“Uno de los costos más elevados es el flete en camión hacia los distintos mercados. Un puerto cercano puede cambiar mucho la ecuación productiva”, afirmó.

Obras viales y seguridad para los trabajadores rurales

El intendente también destacó el impacto que tendrá el ensanchamiento de la Ruta Provincial 27, otra obra anunciada por el Gobierno provincial.

Perrotta explicó que en la zona existen numerosos invernaderos hortícolas que emplean gran cantidad de mano de obra. Durante las etapas de cosecha, la cantidad de trabajadores puede duplicarse, y muchos se trasladan en motocicletas o bicicletas.

“Eso hacía que tengamos un índice de accidentes elevado. El ensanchamiento de la ruta va a mejorar la seguridad vial y la circulación productiva”, sostuvo.

El municipio además propuso incorporar colectoras en el tramo urbano para separar el tránsito de carga del tránsito local.

Crecimiento poblacional y nuevos desafíos

El jefe comunal reveló que Lavalle registró en los últimos años un crecimiento poblacional cercano al 38%, impulsado en gran parte por la llegada de trabajadores vinculados a la producción agrícola.

“Muchas personas llegan desde otras localidades para trabajar en las fincas y luego se radican con sus familias”, explicó.

Este crecimiento también plantea nuevos desafíos para el municipio, especialmente en servicios de salud, infraestructura y gestión de residuos.

“Tenemos que acompañar ese crecimiento con más servicios, más infraestructura y también pensando en lo que va a demandar el desarrollo productivo”, afirmó.

Caída de la coparticipación

Por otra parte, Perrotta manifestó preocupación por la disminución de los recursos que reciben los municipios.

“Estamos en la misma situación que los 75 municipios de la provincia. La caída de la coparticipación nos obliga a priorizar gastos, sobre todo los vinculados a la asistencia social”, señaló.

Aun así, consideró que el desarrollo de infraestructura estratégica, como el puerto proyectado, puede convertirse en un motor clave para el crecimiento económico de la región.