Dengue: intensifican acciones en barrios de Corrientes para combatirlo

El Ministerio de Salud está llevando adelante el Plan de Prevención y Control de Dengue en distintos barrios de la ciudad. Ya se realizaron acciones de prevención y control focal en los Barrios Libertad y Belgrano.

Desde Salud Pública, advierten alertar cuidados y controlar los posibles criaderos de mosquitos. En este sentido, recomiendan a los vecinos que eviten dejar recipientes con agua.

Por su parte, señalan que debido al movimiento turístico por vacaciones y próximo fin de semana extra largo, pueden aumentar los casos.

Es por esto, que se insiste a la población que colaboren con la limpieza en su casa y utilicen constantemente el repelente, especialmente en lugares donde los brotes estén en aumento. Cabe recordar que el equipo de Epidemiología, repartió repelente este segundo fin de semana en el Corsódromo Nolo Alías.

Recomendaciones del Ministerio de Salud:

-Eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (latas, botellas, neumáticos, etc.) dentro y fuera de la vivienda y/o lugar de trabajo.

-Agujerear los recipientes no utilizables antes de ser descartados. Si no es posible, romperlos o compactarlos. Colocarlos en bolsas cerradas para su retiro seguro por el recolector de residuos.

-Dar vuelta, tapar o resguardar los objetos útiles que se encuentran en el exterior y pueden acumular agua de lluvia o riego (baldes, palanganas, tambores, juguetes, etc.).

-Cepillar, limpiar y cambiar el agua de bebederos de animales, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia. Cepillar o frotar las paredes internas del recipiente es fundamental para desprender los huevos de mosquitos que están adheridos allí.

-Evitar tener plantas en agua. Reemplazar el agua de las macetas o contenedores de plantas, por arena, tierra u otro sustrato adecuado. Caso contrario, cambiar el agua frecuentemente (cada 2/3 días aproximadamente, revisando que no queden larvas en las raíces) y cepillar las paredes internas de los floreros.

-Llenar los porta-macetas con arena a fin de absorber el excedente de agua al regar.

-Mantener los patios y jardines desmalezados.

-Destapar canaletas y desagües de lluvia.

-Verter agua hirviendo en las paredes internas de las rejillas y colocarles tela mosquitera.

-Mantener tapados los tanques y grandes recipientes (aljibes, cisternas, etc.) que se usan para recolectar y almacenar agua.

-Mantener limpias y cloradas las piletas de natación. Mantenerlas cubiertas cuando no se utilicen.

La sospecha sí tiene Dengue es cuando tiene fiebre (38° o más) acompañada de: dolor de cabeza y/o dolor detrás de los ojos, dolor muscular y/o en las articulaciones, náuseas, vómitos y/o diarrea, malestar general, sarpullido / rash en la piel.