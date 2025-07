La Provincia realizó la segunda compra de profilácticos para prevenir VIH e ITS

El Ministerio de Salud Pública, a cargo de Ricardo Cardozo, realizó una segunda compra, esta vez de 20 mil profilácticos, destinados a la prevención de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Entre las dos compras, ya se invirtió más de 33 millones de pesos.

La directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla, precisó que desde la Dirección Nacional de SIDA “este año ya no se va a hacer la provisión de preservativos” y que por ello “desde Salud Pública empezamos a comprar para asegurar que lo puedan tener las personas que viven con VIH, y con alguna ITS”.

La primera compra –que se realizó la semana pasada- demandó una inversión de 15 millones de pesos por parte de la Provincia. La segunda, fue de 18.140.000,00 pesos.

Además, el Gobierno de Corrientes compró medicamentos para tratamientos de VIH que antes compraba el Estado nacional por un total de 116.666.650 pesos y a esto, sumando preservativos, el número de los insumos de VIH-Sida, llega a 149.666.650 pesos, es decir, casi 150 millones.

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)

Son infecciones frente a las que cualquier persona puede estar expuesta. Es importante saber que no generan inmunidad una vez contraídas, por lo cual una persona puede adquirir reiteradas veces una misma infección. Las más frecuentes son Sífilis, Gonorrea, Herpes, HPV, Micosis –infección producida por hongos- y parásitos.

Las ITS se transmiten por tres vías. La sexual: por relaciones sexuales sin uso de preservativo, a través del contacto con semen, líquido preeyaculatorio, fluidos vaginales y sangre. La sanguínea: por contacto con sangre o por compartir elementos cortopunzantes y vía perinatal. Y, por los fluidos presentes en el proceso de gestación, durante el parto o por la lactancia.

No todas las ITS presentan síntomas, molestias o heridas visibles. Algunas de ellas son fácilmente curables, si se detectan y se tratan a tiempo. De ésta manera se evitan consecuencias graves para la salud, como es el caso de la Sífilis que sin tratamiento se puede producir Sífilis congénita en los bebés y, a largo plazo, muerte de las personas que no se traten.

Los síntomas más frecuentes de las ITS son: secreciones, heridas o llagas: pueden ser dolorosas o indoloras, verrugas, ardor al orinar, dolor en la parte inferior abdominal y picazón en los genitales externos. Ante la presencia de alguno de ellos es importante consultar al médico.

El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana que sin tratamiento adecuado puede generar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, conocido como Sida.

Un diagnóstico temprano permite iniciar el tratamiento para controlar la infección y evitar el desarrollo del Sida.