San Cayetano defensa del consumidor Paso de los Libres
Corrientes

La Dpec intensifica tareas contra el Fraude y Hurto de energía

La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) continúa e intensifica operativos de control para la detección, prevención de fraude y hurto de energía eléctrica. Las inspecciones se realizan en zonas residenciales y comerciales de toda la provincia.

Por El Litoral

Viernes, 01 de noviembre de 2024 a las 10:03

En el marco del plan de disminución de pérdidas "no técnicas" por parte de la DPEC, se llevan adelante permanentes operativos de detección y lucha contra el fraude y el hurto de energía. En los últimos meses, se intensificaron los controles e inspecciones en las diferentes localidades de la provincia para la eliminación de dichas irregularidades y para el recupero de la energía consumida y no registrada.

La DPEC mantiene la premisa de que, para generar mayor eficiencia y  eficacia en el servicio a su cargo, se deben aumentar las instancias de control y normalización de estas irregularidades. Básicamente la energía que alguien consume y no paga, afecta de manera directa a la DPEC e indirectamente a todos los demás usuarios del servicio.

Como parte del procedimiento, se realizan actuaciones que dan cuenta de conexiones directas no autorizas y de fraude, se normalizan las instalaciones, labrándose Actas sobre cada punto de conexión para luego realizar los procedimiento tendientes al recupero de la energía consumida y no registrada, y la posterior denuncia penal contra los responsables de tales hechos delictivos. El hurto de energía es una conducta tipificada por el Código Penal, y sus responsables son llamados por la Justicia a dar cuenta de sus actos.

Considerando la naturaleza y responsabilidad que se genera para los responsables de tales irregularidades, a fin de evitar las consecuencias gravosas que de ello resulten, se invita a toda la población a REGULARIZAR SU SITUACIÓN en caso de así requerirlo. 

Se informa además, que desde nuestra página oficial www.dpec.com.ar se encuentra disponible una sección donde se podrá denunciar -de forma anónima- dichas irregularidades, canalizándolas a través del siguiente enlace: https://www.dpec.com.ar/DPEC/Tramites/DenunciarIlicito

