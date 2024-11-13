Con más de 200 kilos de helado, Fragolina Corrientes se sumó a la Noche de las Heladerías

La heladería Fragolina, reconocida en Corrientes por su compromiso con la calidad del auténtico helado artesanal, se sumó como cada año a la esperada "Noche de las Heladerías". Con una oferta de más de 200 kilos de helado, los correntinos pasaron a disfrutar con amigos y familiares de la original propuesta con la compra de ¼ se llevaron otro de regalo. Además en la sucursal de Bolívar 602 contó con música en vivo.

La "Noche de las Heladerías" es un evento que se originó en 1985 por iniciativa de la Federación Argentina de Heladeros Artesanales y Afines. Su objetivo es promover el consumo del helado artesanal y brindar a las heladerías una oportunidad para mostrar su oferta de productos auténticos. En la edición de este año, más de 500 heladerías a lo largo del país participan. Esta jornada ha ganado popularidad año tras año y ya es una fecha destacada en el calendario de los fanáticos del helado.

En Corrientes, Fragolina, la heladería ubicada en el corazón del barrio Cambá Cuá, es conocida por su producción de helado 100% artesanal, con una fábrica local que asegura la frescura y calidad de cada sabor.

"Estamos muy contentos de participar en esta noche especial. Cada noviembre, la Federación organiza la Noche de las Heladerías, una ocasión en la que lanzamos una promoción de 2x1 en un cuarto de helado y, además, ofrecemos música en vivo para que las personas disfruten de un momento especial en nuestra heladería," comentó a El Litoral, Valeria Vacis, encargada de Fragolina Corrientes.

Para esta noche, Fragolina se preparó con más de 200 kilos de helado, listos para satisfacer la demanda de los clientes, quienes hicieron largas filas para adquirir la promoción 2x1 en un cuarto de helado a solo $ 5.000 que está vigente hasta la medianoche, y se estima que un centenar de personas pasaron por el local durante la jornada.

"Estamos hace años haciendo nuestro propio helado, creando sabores únicos que sólo se puede encontrar acá, como Delicias del Taragui, un sabor muy autóctono de nuestra heladería," señaló Vacis.

Fragolina lleva años en el mercado correntino, y se ha consolidado como una de las heladerías más queridas de la ciudad. Además de ofrecer helados en cono y potes para llevar, Fragolina también ofrece una variedad de paletas heladas con motivos especiales, ideales para los más pequeños, y otras opciones de merienda y desayuno.

Para Fragolina, esta noche marca el inicio de la temporada alta, ya que la demanda de helado artesanal aumenta con la llegada de las altas temperaturas.

"Nosotros siempre estamos activos, pero con el calorcito la demanda explota. Desde la tarde hasta la noche, siempre hay alguien llevándose un vasito de milkshake o un cuarto de helado," explicó Valeria Vacis.

Los clientes contaron sus experiencias en una cálida noche:



Agustina, una estudiante de economía que viajó desde Chaco, luego de rendir una materia de economía y compartió su entusiasmo: "Vine con una amiga después de rendir un examen. Aprovechamos para comprar dos cuartos de helado y llevárnoslos a casa para seguir estudiando porque mañana rendimos de nuevo. Somos fanáticas de los sabores de Fragolina, el mío es frutilla y oreo, y el de mi amiga es granizado de chocolate."

Entre el público también se encontraban grupos de amigos y familias que compartieron su emoción por la noche. Melina, una clienta habitual, comentó: "Estuvimos haciendo cola desde temprano para aprovechar la promo. Elegimos nuestros sabores favoritos, como dulce de leche, mascarpone con frutos rojos y chocotorta. Vale la pena esperar para probar estos sabores."

La "Noche de las Heladerías" continúa consolidándose como una celebración imperdible, y para Fragolina, el evento es una oportunidad para resaltar su compromiso con el helado artesanal y ofrecer una experiencia completa que combina tradición, calidad y entretenimiento en el corazón de Corrientes.