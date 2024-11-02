Coti Romero y Nacho Castañares visitaron los Esteros del Iberá en Corrientes

Tras su escandalosa renuncia del Cantando 2024, Coti Romero y Nacho Castañares disfrutaron de una escapada romántica en Corrientes, de donde es oriunda la joven.

Desde allí compartieron momentos de descanso y desconexión en sus respectivos perfiles de Instagram. La pareja, que ha captado la atención de sus seguidores en redes sociales, eligió este destino para relajarse y pasar tiempo juntos, lejos de la rutina y el bullicio de la ciudad.

Durante el viaje, ambos publicaron imágenes y videos que revelan la tranquilidad y el paisaje natural del lugar, mostrando su complicidad en cada momento.

Con esta escapada, Castañares y Romero consolidan su relación y aprovechan la oportunidad para disfrutar de la belleza y serenidad de la provincia, en un entorno que invita al romance y la conexión con la naturaleza. “Un descansito merecido. Qué lindos son los Esteros del Iberá, qué linda sos Corrientes”, escribió la exparticipante de Gran Hermano (Telefe) junto a un video en el que mostró todos los detalles de esta nueva aventura.

En el corto que subió la influencer, se puede ver el acercamiento que tuvieron con distintos animales autóctonos. Allí aparece un grupo de carpinchos que cruza una estrecha corriente de agua junto a una vía con postes de luz, rodeada de pastos altos y vegetación baja. Los animales avanzan en fila mientras el cielo nublado cubre el horizonte.

Los Esteros del Iberá, un gran humedal que permite la realización de paseos en lancha, actividad que la dupla decidió hacer junto a sus amigos, también tuvieron una salida en kayak. En una de las fotografías que subieron en las redes se puede ver la cabeza de un yacaré que asoma entre hojas flotantes de colores verde y amarillo. Su mirada fija y sus ojos prominentes contrastan con el entorno vegetal, donde se camufla en el agua inmóvil, dejando solo visible su parte superior.

“Welcome to Outer Banks”, escribió Nacho en las historias en las que mostraba el impactante paisaje en el que se encontraba. En medio del viaje en lancha, decidieron hacer una pequeña pausa. El grupo montó una pequeña merienda compuesta por pastelitos, chipa, frutillas, alfajores de maicena, pan nube y diferentes bebidas para mitigar el calor. Y mientras tanto, otro yacaré tomaba sol a su lado.

También hubo lugar para el romanticismo, donde Coty rodea con sus brazos el cuello de Nacho, mientras él, con los ojos cerrados, hace el gesto de un beso. Ambos llevan chalecos salvavidas de color naranja brillante y la rubia también aparece sentada en el bote, con una ligera sonrisa y mirando a la cámara. Lleva una blusa de estampado animal, con mangas largas y detalles de lazos en el escote. En otra toma, la pareja se muestra recostada en el bote; Coty descansa sobre el pecho de Nacho, ambos con expresiones relajadas y sonrisas que transmiten la calma del momento.

Este viaje se da en medio de un turbulento momento, ya que Romero renunció a su puesto en el reality de canto a causa de un enfrentamiento que tuvo con Gladys La Bomba Tucumana, la pelea con su excompañera Juli Poggio y el tremendo ida y vuelta con Romina Uhrig, quien acusó a la correntina de violenta. Todos estos enfrentamientos se dieron luego del bautismo de las gemelas de Thiago Medina y Daniela Celis, en el cual Poggio y Castañares fueron los padrinos de las pequeñas Laia y Aimé.

