El Gobernador inauguró la Estación de los Niños de Goya y anunció otras obras

El gobernador Gustavo Valdés, junto al intendente Mariano Hormaechea y autoridades provinciales y locales, encabezaron este jueves por la mañana en Goya, el acto de inauguración de nuevos espacios recreativos en el predio de la Ex Estación Ferrocarril. Se trata de pistas de skate y bicicletas, que los niños y jóvenes podrán disfrutar junto a sus familias.

Además, Valdés anunció la inversión prevista para el asfaltado de la avenida Sarmiento y calles circundantes a la plaza, al igual que para obras pluviales.

El predio de la ex estación del ferrocarril de Goya, reconvertido en la Estación de los Niños por un proyecto que nació en 2018 y continúa ampliándose, recibió ayer al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés; quien junto a una comitiva provincial visita esa localidad por segundo día consecutivo en un itinerario nutrido de inauguración de obras y anuncios para la región.

“Cada vez que venimos a Goya vemos una obra nueva en un espacio público”, destacó Valdés durante su discurso. “Lo que valoramos de las ciudades tiene que ver con el espacio público, lo que es de todos. Y tener uno especialmente dedicado para los niños, para el esparcimiento con la familia, poder traer una silleta y mate para ver a los chicos jugar o para tener una charla con los amigos es importante. Esos espacios comunes hay que construirlos”, señaló el mandatario.

En ese sentido, enumeró una serie de obras públicas en la localidad que ya cuentan con el respaldo de inversión provincial, y anticipó otras. “En el último tiempo hicimos la entrada de Goya, que es un lugar emblemático que hemos recuperado para que los vecinos puedan caminar, transitar o correr. También la Costanera- una segunda etapa de la obra fue anunciada con una fuerte inversión en la noche del miércoles – es uno de los lugares donde se invierten recursos de la Provincia. Y en este lugar, que siempre decíamos que le falta seguir creciendo”, mencionó respecto a la Estación de los Niños.

Así, anticipó las obras de entubamiento en torno a la plaza y el asfaltado de las calles aledañas. “Vamos a firmar un convenio con el Intendente cuando vaya a Corrientes para dotar de los recursos necesarios que hagan falta para dejar en condiciones esta avenida, que es una de las que más me gustan de Goya”, sostuvo Valdés. “Tenemos que asfaltar la avenida Sarmiento, y también tenemos otros proyectos que seguramente se irán concretando”, aseguró.

“Goya está cada vez más linda, hay que seguir trabajando para lograr que sea la mejor ciudad de la provincia de Corrientes”, enfatizó al final, antes del corte de cintas.

Epicentro de las familias de la zona sur

A su turno, el jefe comunal goyano, Mariano Hormaechea, recordó que la concreción de las obras se dieron en distintas etapas. “Cuando asumimos en 2021 nos propusimos el objetivo de ir recuperando espacios públicos. Y esta ex estación del ferrocarril es un epicentro para la zona sur de la ciudad, donde muchísimas familias vienen a disfrutar. Nos tocó la etapa final de esta puesta en valor. Pero necesitábamos una pista de skate para y otros espacios paga la gente que viene a hacer gimnasia. Vamos a seguir trabajando este espacio y en otros”, señaló el Intendente.

Por otra parte, mencionó que “dentro de poco tendremos otro espacio recuperado en el predio de Prefectura, para el cual hicimos los trámites junto al gobierno provincial”, anticipó.

Vale recordar que las obras de la llamada Estación de los Niños comenzaron en 2018, y tuvieron como inicio la intervención en una plaza. “En este sector habíamos pensado con rampas, para que tuvieran lugar los niños, jóvenes y adultos”, explicó por su parte Luisina Leyes, la arquitecta a cargo de la subsecretaría de planeamiento local.

“Gracias a la mano que nos dio el gobernador pudimos concretar la obra”, resaltó la funcionaria.

Presencias

Entre las autoridades presentes en el acto, además de legisladores provinciales, concejales, funcionarios municipales e intendentes de localidades vecinas, se contó con la presencia de los ministros de Ciencia y Tecnología, Jorge Gómez; de Seguridad, Alfredo Vallejos; de Industria, Mariel Gabur; de Desarrollo Social, Adán Gaya; de Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich y de Educación, Práxedes López.