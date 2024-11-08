Pese a las demoras, Pami Corrientes garantiza la entrega de medicamentos

En estos últimos días un cambio en el sistema del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Pami) genera serias demoras. Esto se debe a que, la obra social de los jubilados introdujo una modificación en la validación de las recetas y hay retrasos para autorizar la venta de los remedios. Ante esta situación, la directora del organismo en Corrientes aclaró a El Litoral: “se seguirán entregando los medicamentos con normalidad”.

Las modificaciones en el sistema provocaron problemas para la dispensa de medicamentos, por un lado, los farmacéuticos afirman que el sistema no reconoce las nuevas prescripciones o no figuran las anteriores a esta fecha. Debido a esto, crece la preocupación de los afiliados por no poder adquirir sus remedios en tiempo y forma.

La directora del Pami en Corrientes, Paz González Barea, explicó a El Litoral: “Si bien se reportaron algunos inconvenientes con motivo de la actualización del sistema de validación en farmacias, desde nuestro lugar estamos tratando de contener a los afiliados haciéndoles saber que se le seguirán entregando los medicamentos con normalidad”.

“Mientras tanto, aún no siendo una cuestión nuestra, estamos haciéndole un seguimiento a aquellas farmacias que presentan estos problemas para ayudarlas e informar la situación.Si algún afiliado se encuentra con algún inconveniente en su farmacia se debe a algo del momento y si regresa más tarde va a poder retirar sus medicamentos. Toda la dispensa de medicamentos está garantizada”, agregó.

Es por eso que en los últimos días los afiliados correntinos estuvieron sufriendo inconvenientes para poder adquirir sus remedios, según explicaron a este medio, aguardan a que se solucione este inconveniente a la brevedad.

