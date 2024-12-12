 Llega "Nuevo País Rock", un festival que cambiará Corrientes

David Ríos, Ramiro Villordo y Santiago Mendoza visitaron el estudio de El Litoral Radio para difundir el festival de rock inédito en la región "Nuevo País Rock", que arrancará este sábado y continuará el domingo en la sede de Maipú Arena (avenida Maipú 3990). La movida sumará a emprendedores correntinos que exhibirán sus productos en stands distribuidos por todo el predio.

"Esto es un espacio con una visión joven, hay mucho talento y muchas veces los artistas no tienen lugar para exponer su arte", dijeron los organizadores.

La iniciativa surgió de un grupo de jóvenes correntinos entusiastas en lograr algo distinto para la cultura local. La idea se compartió de boca en boca hasta que llegó a los oídos de emprendedores que quisieron sumarse con la lógica de hacer algo innovador, por eso acordaron con los jóvenes apostar a un trabajo conjunto para concretar "Nuevo País Rock".

Se sumaron casi 20 bandas locales y la ayuda del sector privado no se hizo esperar en solidaridad con el esfuerzo que los jóvenes ponían para cumplir el sueño. La dinámica fue la misma siempre, compartir información de lo que se anhelaba hacer desde el boca en boca, contactos personales, redes sociales y demás intentos dignos del emprendimiento que se encaraba.

Así transcurrieron los meses de trabajo, con alegrías, amarguras y frustraciones. Hasta que la novedad llegó a oídos del exvicegobernador Gustavo Canteros, que se acercó a los jóvenes para colaborar con el armado del festival, el resto es historia, ayuda va, ayuda viene y "Nuevo País Rock" es un hecho: tiene fecha, predio y mucha expectativa de lograr cambiar la matriz de los festivales de rock en la región. Siempre desde la mirada de un grupo de jóvenes entusiastas, soñadores, que recibieron el apoyo necesario para cumplir un sueño.

"Sentimos que en Corrientes estaba faltando un espacio propio del rock, el público local también quiere escuchar a sus músicos locales", agregó David Rios.

