La Universidad Nacional del Nordeste dio a conocer este martes que la facultad de Humanidades lanza un curso de prácticas educativas para estudiantes con discapacidad.

Se trata del curso “Producción de Prácticas Educativas Inclusivas para Estudiantes con Discapacidad”, que iniciará a partir de marzo 2025 está diseñada para sensibilizar y capacitar a docentes y público en general, en la creación de prácticas educativas inclusivas.

El curso lo realizará la Facultad de Humanidades, a través de la Secretaría de Extensión, Capacitación y Servicios y será organizada en colaboración con la Unidad Educativa ADEEI – Filial Chaco, con un enfoque en la promoción de derechos y accesibilidad.

El curso se enmarca en el Modelo Social de la Discapacidad , que enfatiza que las barreras que enfrentan las personas con discapacidad (PcD) son producto del entorno y no de limitaciones individuales. Desde esta perspectiva, y con el respaldo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), se propone construir sistemas educativos que incluyan, respeten y potencien las capacidades de todos los estudiantes.

Este tipo de iniciativas no solo buscan promover la igualdad, sino también garantizar una educación de calidad que contemple ajustes razonables, accesibilidad y diseños pedagógicos inclusivos, fundamentales para la construcción de trayectorias significativas para las Personas con discapacidad.

Contenidos y metodología

El curso, de 30 horas de reloj distribuidos en cinco semanas, se dictará en modalidad virtual a través de Moodle y Zoom. Los participantes accederán a videoconferencias, bibliografía complementaria, actividades prácticas y tutorías. Los temas incluyen:

Evolución de los modelos de discapacidad.

Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA).

Estrategias pedagógicas inclusivas.

Normativa sobre discapacidad y educación.

El curso estará a cargo de las docentes Andrea Celeste Ferreyra y Mónica Inés Oszust , y está destinado a docentes de todos los niveles y modalidades, así como al público en general interesado en profundizar sobre la temática.

La Facultad de Humanidades reafirma su compromiso con la construcción de espacios educativos inclusivos, buscando que la igualdad de oportunidades no sea solo un objetivo, sino una realidad tangible en cada aula. Este curso se suma a los esfuerzos para consolidar un sistema educativo inclusivo, significativo y adaptado a las necesidades de cada estudiante.

Inscripción y costos

El curso tiene un costo único de $22.600 . Para inscribirse, los interesados ​​deben completar el formulario disponible en este enlace .

Una oportunidad para todos aquellos interesados ​​en ser agentes de cambio en el ámbito educativo, aportando un modelo de enseñanza más justo y accesible.