Misa de Acción de Gracias por el ministerio de monseñor Larregain en Corrientes

El viernes 27 de diciembre a las 20, se celebrará la Santa Misa de Acción de Gracias por el inicio del nuevo ministerio pastoral de monseñor José Adolfo Larregain OFM, como Arzobispo Coadjutor de Corrientes. La ceremonia, de la que participarán Obispos de la región pastoral NEA y otras diócesis del País, será en el atrio de la Iglesia Catedral “Nuestra Señora del Rosario”.

La invitación a los fieles es a las 19, hora en la que se iniciará la animación y bienvenida de las comunidades. A las 19,30 se recibirá a las sagradas imágenes de la réplica de la Cruz de los Milagros y de la peregrina de Nuestra Señora de Itatí. A las 20 se celebrará la eucaristía. Al finalizar, habrá un compartir fraterno.

La Comisión Ad hoc está organizando la celebración, que será transmitida por los medios de comunicación y redes sociales de la arquidiócesis.

Sucesión apostólica

La sucesión de los Obispos, que da continuidad a la Iglesia, se remonta a los Apóstoles. El Espíritu Santo es el que ayuda a los obispos a comprender y a personalizar el mensaje de Cristo. El Espíritu Santo hace que en las Iglesias perdure siempre la misma verdad que los Apóstoles oyeron a su Maestro.

La apostolicidad de la Iglesia es la fidelidad a la fe recibida y la continuidad en la misión de los Apóstoles. Por eso, la Iglesia enseña que "por institución divina los obispos han sucedido a los apóstoles como pastores de la Iglesia. El que los escucha, escucha a Cristo; el que, en cambio, los desprecia, desprecia a Cristo y al que lo envió" (LG 20).

La legislación de la Iglesia

El Código de Derecho Canónico establece que: "Al Obispo diocesano que haya cumplido setenta y cinco años de edad se le ruega que presente la renuncia de su oficio al Sumo Pontífice, el cual proveerá teniendo en cuenta todas las circunstancias" (CIC, c. 401,1).

Monseñor Stanovnik cumplirá 75 años el 15 de diciembre, luego de ser aceptada su renuncia por el Romano Pontífice como Arzobispo de Corrientes, Monseñor Larregain pasará a ser inmediatamente Arzobispo Titular Metropolitano de la Arquidiócesis de Corrientes, dando inicio así a su gobierno en Iglesia Particular de Corrientes.

Monseñor Larregain, fue designado para suceder a monseñor Andrés Stanovnik a través de la Bula firmada por el Papa Francisco el 27 de septiembre de este año. El 27 de noviembre, día de la Medalla Milagrosa, Mons. José Adolfo tomó posesión de su oficio de Coadjutor ante monseñor Stanovnik y el Colegio de Consultores de esta Arquidiócesis.

El 27 de diciembre, en la Catedral, monseñor Larregain iniciará su nuevo ministerio pastoral acompañando a los fieles que peregrinan en la Iglesia correntina.

Diócesis metropolitana

Monseñor Larregain sucederá a monseñor Stanovnik como Arzobispo Titular Metropolitano de la Arquidiócesis de Corrientes. En el lenguaje de la Iglesia, metropolitano se refiere a todo lo que se relaciona con la metrópolis, la ciudad principal, o sede de una provincia eclesiástica.

La Arquidiócesis de Corrientes es madre de la que se han desprendido otras Iglesias particulares, llamadas también “sufragáneas”. Tal es el caso de las diócesis de Goya, Posadas, Santo Tomé, Iguazú y Oberá, que en su conjunto constituyen la provincia eclesiástica.

El metropolitano utiliza el palio como insignia de su jurisdicción y como signo de comunión con la Iglesia de Roma.