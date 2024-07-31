La historia de los seis maestros que cruzan pantanos para dar clases en Corrientes

Se trata de seis docentes que recorren kilómetros en camioneta y bote para llegar a la Escuela N°271 ubicada en el Malezal en la localidad correntina de Esquina.

La historia de los maestros que fue dada a conocer por un programa de TN, muestra el recorrido que realizan los profesionales para poder llegar a la escuela y dar clases a más de 50 alumnos.

En este marco, se puede ver que los docentes recorren 70 kilómetros en camioneta y luego en bote.

“Por más que sea un lugar inhóspito, la educación tiene que estar siempre”, expresó la directora y remarcó el esfuerzo que realizan cada semana.