¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

San Cayetano defensa del consumidor Paso de los Libres
San Cayetano defensa del consumidor Paso de los Libres
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Interior

La historia de los seis maestros que cruzan pantanos para dar clases en Corrientes

Brindan educación a más de 50 alumnos en una localidad correntina. 

Por El Litoral

Miércoles, 31 de julio de 2024 a las 10:23

Se trata de seis docentes que recorren kilómetros en camioneta y bote para llegar a la Escuela N°271 ubicada en el Malezal en la localidad correntina de Esquina. 

La historia de los maestros que fue dada a conocer por un programa de TN, muestra el recorrido que realizan los profesionales para poder llegar a la escuela y dar clases a más de 50 alumnos. 

En este marco, se puede ver que los docentes recorren 70 kilómetros en camioneta y luego en bote. 

“Por más que sea un lugar inhóspito, la educación tiene que estar siempre”, expresó la directora y remarcó el esfuerzo que realizan cada semana.

 

 

 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD