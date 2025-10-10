Salud Pública habilitó las tarjetas Mbareté y Mamá Mbareté: hasta cuándo se pueden usar

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes, encabezado por Ricardo Cardozo, informó este viernes que ya se encuentran habilitadas las tarjetas Mbareté y Mamá Mbareté. Las mismas comenzarán a operar desde el 9 de octubre hasta el 30 de octubre de este año.

El beneficio se encuentran destinadas a la compra de medicamentos y alimentos específicos, respectivamente, en la red de farmacias y comercios adheridos de la provincia.

La tarjeta Mbareté permite acceder a medicamentos sin costo hasta un límite de $5.000. Está destinada a personas empadronadas en situación de vulnerabilidad, que no cuentan con cobertura social y que residen en la provincia de Corrientes. Los medicamentos pueden adquirirse únicamente en las farmacias adheridas al programa.

Por su parte, la tarjeta Mamá Mbareté está orientada a embarazadas con cobertura pública exclusiva, quienes podrán usarla para comprar alimentos específicos por un monto de $50.000 en los comercios adheridos. El programa tiene como objetivo garantizar una adecuada alimentación durante el embarazo y fomentar el cumplimiento de controles prenatales, tanto en los Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps) como en hospitales públicos.

Desde la cartera sanitaria se recuerda a las beneficiarias que los beneficios estarán vigentes solo hasta la fecha indicada, e instan a utilizarlos dentro del plazo para asegurar el acompañamiento integral en salud y nutrición a los sectores más vulnerables.