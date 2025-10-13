Las inscripciones en la Unne iniciarán en noviembre

Los periodos de inscripción para el ciclo lectivo del año próximo fueron aprobados por el Consejo Superior de la Unne, a través de la Resolución N° 817/2025, y se destacó la política institucional de lograr procedimientos simplificados y más amigable para quienes decidan completar los trámites necesarios para ingresar a la Universidad.

Como ya ocurriera en años anteriores, se abrirá un primer periodo entre el de 10 noviembre y hasta el 19 de diciembre para todas las Facultades e Institutos de la Universidad, y luego, a principios de 2026, se implementará otro periodo, aunque con distintas fechas y plazos.

Todo el proceso de inscripción se realiza de manera virtual, y tanto la Universidad como las Unidades Académicas dispusieron distintas acciones para el acompañamiento de los aspirantes.

Desde la Unne se destaca que la implementación del Sistema SIU-Guaraní 3 facilita la confección del legajo personal del/de la estudiante, y además estos datos tienen directa incidencia en la determinación de los indicadores para la distribución presupuestaria.

Periodos Establecidos

De acuerdo a lo aprobado en la Resolución N° 817/2025, existirá un primer periodo que irá desde el lunes 10 de noviembre y hasta el viernes 19 de diciembre de 2025 (hasta las 23.55h).

Este periodo será unificado para las facultades de Ciencias Agrarias, Ciencias Veterinarias, Odontología, Medicina, Derecho y Ciencias Sociales y Políticas, Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, Arquitectura y Urbanismo, Humanidades, Ciencias Económicas, Ingeniería, Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura, el Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología y el Instituto de Administración de Empresas Agropecuarias (Facultad de Ciencias Veterinarias).

En tanto, cómo cada año, habrá un segundo período y en esta oportunidad incluirá a facultades que también inscribieron en el primer período, aunque con distintas fechas.

Así, el cronograma de esta segunda instancia es el siguiente:

Desde el lunes 19 de enero hasta el viernes 30 de enero de 2026 (hasta las 23.55h): Facultad de Ciencias Agrarias

Desde el martes 3 de febrero de 2026 hasta el martes 10 de febrero de 2026 (hasta las23.55h): Facultad de Humanidades

Desde el lunes 2 de febrero hasta el martes 10 de febrero de 2026 (hasta las 23.55h): Facultad de Ingeniería.

Desde el lunes 2 de febrero hasta el viernes 6 de febrero de 2026 (hasta las 23.55h): Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura

Desde el lunes 26 de enero hasta el viernes 6 de febrero de 2026 (hasta las 23.55h): Facultad de Ciencias Económicas (todas las carreras)

Desde el lunes 2 de febrero hasta el viernes 6 de marzo de 2026 (hasta las 23.55h): Facultad de Ciencias Veterinarias – Instituto de Administración de Empresas Agropecuarias: -Carrera de Tecnicatura en Administración de Empresas. La misma posee dos orientaciones, la primera Agropecuaria y Agroindustrial y la segunda Comercial y de Servicios.

Desde el lunes 2 de febrero hasta el viernes 27 de febrero de 2026 (hasta las 23.55h): Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura:

FACULTAD DE ARTES, DISEÑO Y CIENCIAS DE LA CULTURA:

Licenciatura en Artes Combinadas

Licenciatura en Gestión y Desarrollo Cultural

Licenciatura en Turismo

Tecnicatura en Diseño de Imagen, Sonido y Multimedia

Desde el lunes 2 de marzo hasta el lunes 30 de marzo de 2026 (hasta las 23.55h): Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas: Carrera de Procuración.

Desde el lunes 1 de junio hasta el viernes 31 de julio de 2026 (hasta las 23.55h): Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas: Ciclo de complementación de Notariado para Abogados Carrera de Martillero Público y Corredor de Comercio Tecnicatura en Gestión de la Administración Central Tecnicatura en Gestión Parlamentaria Tecnicatura en Gestión Judicial Tecnicatura en Gestión Municipal



Inscripción Online

La Inscripción al Ciclo Académico 2026 se realizará de manera virtual, por lo que las personas interesadas deberán adjuntar la documentación requerida en formato digital, en el sitio http://inscripciones.unne.edu.ar o con usuario del/de la estudiante por SIU Guaraní en trámites-inscripción a propuestas.

Requisitos

Documento Nacional de Identidad, anverso (frente) y reverso (atrás), en un mismo archivo. En caso de ser extranjero sin DNI, deberá presentar pasaporte, y si pertenece al Mercosur, Cédula de Identidad del MERCOSUR;

Fotografía digital del/la aspirante (tipo DNI) 4 X 4 cm. de fondo blanco (No Selfie);

Título de Nivel Medio original (digitalizado), constancia de título en trámite o constancia de finalización de estudios secundarios (con la leyenda «NO ADEUDAMATERIAS»);

Atención: si al momento de inscripción no contase con algunos de los documentos enunciados en este ítem, se deberá presentar constancia expedida por la Institución de finalización del cursado del último ciclo de enseñanza secundaria, indicando la/s asignatura/s que adeuda;

Copia del carnet de Vacunación (anverso y reverso): Doble Adulto bacteriana o Triple Bacteriana aplicada.

Todos los archivos enviados para inscripción tendrán carácter de Declaración Jurada y estarán sujetos a verificación por la Unidad Académica en la que se inscriban.

Efectuado el trámite online a través del SIU Guaraní con envío de los requisitos, cada Unidad Académica podrá confirmar mediante notificación a la dirección de correo electrónico declarado y con la cual se ha realizado el trámite, siendo desestimados los envíos de documentación fuera del plazo establecido para la inscripción.

Si se observan archivos fallidos o ilegibles, la institución le reclamará su sustitución al/la aspirante con un plazo de tiempo determinado en el correo electrónico declarado. Cumplido dicho plazo otorgado y en caso de no cumplimentar con lo requerido, se desestimará la postulación.

En el Art. 3º de la Resolución se aclara que la Unidad Académica o Instituto podrá solicitar la presentación de la documentación por sistema, dando a conocer la fecha límite de entrega. En caso de incumplimiento de lo requerido, se procederá a dar la caducidad automática de la inscripción efectuada, quedando la misma sin efecto.

Plazos de Presentación

Se estableció que el Título Secundario Original, constancia de título en trámite o constancia de finalización de estudios secundarios (con la leyenda “NO ADEUDA MATERIAS”), tendrá como plazo máximo de presentación en la respectiva Unidad Académica el día 30 de abril de 2026, en horario administrativo, para todos aquellos aspirantes que se hubieran inscripto con la constancia que adeudan materias.

En caso de no dar cumplimiento, a partir de dicha fecha no podrán continuar realizando actividad académica alguna.

Los aspirantes que al 18 de diciembre de 2026 (en horario administrativo) no hayan cumplimentado con los requisitos de inscripción serán dados de BAJA en la carrera a la que se han inscripto.

La Unidad Académica deberá verificar y actualizar la información en el SIU Guaraní de los requisitos:

Documento Nacional de Identidad vigente.

Título Secundario original (Convalidado en caso de corresponder).

Para las Carreras de Ciclos de complementación, los aspirantes deberán cumplimentarlos siguientes requisitos:

Documento Nacional de Identidad vigente.

Imagen del Título Universitario Legalizado ante la DNGU (Convalidado o Revalidado en caso de corresponder).

Título Terciario original Legalizado por el Ministerio Provincial correspondiente y/o copia certificada por escribano público y colegiado (en caso de corresponder deberá estar Convalidado o Revalidado).

