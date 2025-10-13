Chaco: hallaron sin vida a Gabriela Barrios en un pozo negro en la casa del principal sospechoso

La búsqueda de Gabriela Arací Barrios tuvo un trágico desenlace este lunes en la localidad chaqueña de Avia Terai. La Policía halló el cuerpo sin vida de la joven de 20 años en un pozo negro ubicado en la casa de Jesús Salvatierra, el principal sospechoso en el caso.

La denuncia por la desaparición de Gabriela había sido radicada por su madre el pasado domingo. En el marco del allanamiento y la investigación, se procedió a la aprehensión de Salvatierra y de otras dos personas más.

Evidencia y enfoque en el femicidio

El fiscal que interviene en la causa, Marcelo Soto, había confirmado previamente que Salvatierra habría sido la última persona vista con la joven.

En el mismo sector donde se desarrollaba el rastrillaje, la Policía encontró la motocicleta de la desaparecida totalmente incendiada, junto con algunas pertenencias personales. Respecto del vínculo entre la víctima y el sospechoso, Soto indicó que habrían mantenido algún tipo de relación sentimental, aunque esta información aún no fue plenamente confirmada.

Debido a las circunstancias del hallazgo, se espera que en las próximas horas se defina si la causa será caratulada como femicidio.

Como parte de la investigación, se procedió al secuestro del teléfono celular del detenido. Este será peritado para establecer su ubicación y movimientos, comparándolos con el teléfono de la joven mediante análisis de antenas de telefonía móvil.

