Quini 6 Siempre Sale: un apostador de Goya ganó más de 34 millones de pesos

El afortunado acertó 5 números en la modalidad y se llevó un impresionante premio de $34.470.157. El ticket fue vendido en la Agencia Oficial N.° 469 de la localidad.

Por El Litoral

Jueves, 02 de octubre de 2025 a las 18:27

En el último sorteo de la popular modalidad Siempre Sale del Quini 6, un afortunado apostador de la localidad correntina de Goya se convirtió en millonario al ganar un premio de $34.470.157.

El flamante apostador logró este impresionante monto gracias a sus cinco aciertos. Los números favorecidos en el sorteo fueron: 20 - 28 - 39 - 42 - 43.

El ticket que cambió la vida de este vecino de Goya fue validado y vendido en la Agencia Oficial N.º 469 de esa ciudad, a la que la Lotería felicitó por ser parte de este importante acontecimiento.

 

