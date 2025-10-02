Quini 6 Siempre Sale: un apostador de Goya ganó más de 34 millones de pesos

En el último sorteo de la popular modalidad Siempre Sale del Quini 6, un afortunado apostador de la localidad correntina de Goya se convirtió en millonario al ganar un premio de $34.470.157.

El flamante apostador logró este impresionante monto gracias a sus cinco aciertos. Los números favorecidos en el sorteo fueron: 20 - 28 - 39 - 42 - 43.

El ticket que cambió la vida de este vecino de Goya fue validado y vendido en la Agencia Oficial N.º 469 de esa ciudad, a la que la Lotería felicitó por ser parte de este importante acontecimiento.