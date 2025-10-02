En diferentes operativos en Corrientes se detuvo a varias personas

La Policía de Corrientes informó que realizó varias detenciones en la ciudad Capital durante las últimas horas del miércoles y la madrugada de este jueves.

El primero de los procedimientos se realizó cerca de las 23 del miércoles cuando efectivos que realizaban tareas de prevención de delitos en calles Los Tulipanes y Remedios de Escala, identificaron y demoraron a un hombre de 22 años que se encontraba observando el interior de los vehículos estacionados en el lugar.

Momentos más tarde pero en inmediaciones del Parque Camba Cuá, efectivos visualizaron a un sujeto de a pie que observaba el interior de los vehículos estacionados. Al ser abordado por los policías, este no pudo justificar su presencia en el lugar, por lo que se identificó y demoró a un hombre de 37 años, quien además registra antecedentes por delitos contra la propiedad.

Por último, alrededor de la 01 de este jueves, se detuvo a dos hombres mayores de edad, quienes observaban el interior de los domicilios y vehículos en inmediaciones de calles Las Piedras y Cartagena.

Los demorados fueron trasladados a las comisarías correspondientes, a fin de continuar con las diligencias de rigor.