El influencer “Lizard” dejó polémicas declaraciones sobre Corrientes y Chaco en YouTube

Una fuerte polémica se desató en las últimas horas en las redes sociales y medios locales tras las declaraciones del influencer y periodista conocido como "Lizard", quien visitó la provincia de Corrientes y se refirió a su población en términos denigrantes y discriminatorios.

La controversia surgió durante el programa de YouTube llamado "Chango", donde el influencer expuso sus impresiones tras recorrer la capital correntina, dejando comentarios altamente ofensivos tanto para los habitantes de Corrientes como de Chaco.

Comentarios sobre Corrientes

Consultado sobre su visita, Lizard expresó inicialmente que estaba “muy sorprendido de la provincia de Corrientes, me encantó”. Sin embargo, su descripción de la ciudad se tornó polémica al trazar un contraste ofensivo sobre la geografía urbana.

"Hay un (hotel) Marriot al frente está un puente colgante, y decís estoy en Brooklyn, pero haces dos cuadras y hay una negrada bárbara”, señaló textualmente en referencia a los barrios que rodean a la Costanera de la ciudad capital.

No obstante, en su descripción sobre la zona de la ribera, detalló que "la costanera se parece a Miami" y aseguró que en la ciudad hay “buenas minas, buena onda, difíciles. Es pueblo chico, entonces nada”.

Agravio a Chaco

Las declaraciones de Lizard no se limitaron a Corrientes. También arremetió contra las mujeres de la provincia vecina, Chaco, al hablar de la división geográfica que impone el puente General Belgrano.

“El puente divide Chaco y cuenta la gente que cruzas y (las chicas) son regaladas”, precisó el influencer, desatando una oleada de indignación y repudio en ambas provincias del Nordeste Argentino (NEA).

Las declaraciones, viralizadas a través de plataformas digitales, han generado un amplio rechazo social por su marcado tono peyorativo y discriminatorio.

El descargo de "Lizard"

En un comentario en la publicación realizada por este medio, Lizard pidió sostuvo: "Amé Corrientes, la mejor provincia que fui este año".

Con respecto al comentario de las mujeres chaqueñas, señaló que "fue humor, perdón si ofendió. Abrazo a todo el NEA".