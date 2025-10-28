Salud Pública entregó 400 ambos a residentes del sistema sanitario de Corrientes

El ministro de Salud Pública de Corrientes, Ricardo Cardozo, encabezó la entrega de 400 ambos a residentes del sistema sanitario provincial, en un acto organizado por la Dirección de Formación de Profesionales de la Salud.

Los beneficiarios forman parte de las 24 sedes de residencias distribuidas entre la Capital y el interior, y corresponden a los ingresantes de los años 2024 y 2025, completando así el ciclo de entregas iniciado en años anteriores. Actualmente, el sistema cuenta con 609 residentes activos en toda la provincia.

Durante la entrega, Cardozo destacó la importancia de acompañar a quienes eligen formarse en el sistema público: “Esta entrega forma parte de lo que podemos retribuirle al sacrificio que hacen en los hospitales. Vamos a seguir mejorando los distintos servicios de residencia en cuanto a lo edilicio; avanzamos con el hospital Vidal y está planificado seguir con los hospitales Llano y Escuela, para que puedan sentirse mucho mejor en sus lugares de trabajo”, expresó.

El ministro también agradeció el esfuerzo del personal de salud: “Gracias inmensas por el trabajo que hacen en los hospitales”, subrayó.

Por su parte, la directora general de Capital Humano, Teresita Domínguez, resaltó el rol de los residentes dentro del sistema: “Un agradecimiento eterno a todos los residentes, y sobre todo a los que ingresan, que son muy importantes para el sistema de salud. Gracias también a los referentes de docencia, quienes nos ayudan a garantizar que cada residente esté bien acompañado”, señaló.

Desde la cartera sanitaria recordaron que el sistema de residencias médicas permite que los profesionales adquieran experiencia a través de la docencia, la formación y el contacto directo con los pacientes, siendo el mejor método de formación de posgrado.

A su turno, Nora Ropelato, directora de Formación de Profesionales de la Salud, explicó: “Hoy estamos cerrando un ciclo, completando la entrega de ambos para los ingresantes 2024 y 2025. Son 400 ambos destinados a las 24 sedes, gracias al apoyo del ministro Ricardo Cardozo y del gobernador Gustavo Valdés, quienes hacen posible esto”.

Recibieron los residentes de los hospitales San Francisco de Asís, Juana Francisca Cabral, Raúl Alfonsín (Riachuelo), Juan Pablo II, Eloísa Torrent de Vidal, Ángela Iglesia de Llano, Escuela General San Martín, José Ramón Vidal, San Juan Bautista (Santo Tomé), Jaime Dávila (Empedrado), Las Mercedes (Mercedes), Camilo Muniagurria (Goya), Samuel Robinson (Monte Caseros), Fernando Irastorza (Curuzú Cuatiá), María Auxiliadora (Saladas), Miguel Sussini (Virasoro), El Salvador (Bella Vista), San Roque (Esquina), Ricardo Billinghurst (Ituzaingó), San José (Paso de la Patria) y Julio C. Rivero (San Cosme).