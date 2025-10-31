Charla sobre cáncer de mama y salud menstrual reunió a mujeres en la UGT de Corrientes

En el marco del Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama, el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, a cargo del ministro Gustavo Adán Gaya, llevó adelante una charla informativa en la UGT, ubicada en calle Arequipa, entre Rafaela e Iberá. La actividad fue organizada por la Dirección de Organización y Comunicación Comunitaria.

El encuentro tuvo como objetivo promover la prevención, el cuidado y la salud integral de las mujeres, generando un espacio de intercambio y aprendizaje colectivo. La jornada estuvo a cargo de la Lic. Mara G. Godoy, quien ofreció información sobre la detección temprana del cáncer de mama, la salud menstrual y la importancia de conocer el propio cuerpo como herramienta de prevención y bienestar.

“Hablar de salud es hablar de autonomía y de derechos. Cuando una mujer conoce su cuerpo, puede cuidar de sí misma y también acompañar a otras. Por eso estos espacios son tan valiosos”, destacó la Lic. Godoy durante la charla.

Por su parte, la Directora María Eva Guerra subrayó que “la promoción de la salud también es una forma de inclusión social. Nos permite acercar información y acompañamiento a las comunidades, fortaleciendo la conciencia colectiva sobre la importancia del cuidado y la prevención”.

La actividad reunió a mujeres de distintas edades en un ambiente participativo, donde se compartieron experiencias, se realizaron consultas y se reforzó la importancia de los controles médicos regulares y de la educación menstrual como parte del bienestar integral.