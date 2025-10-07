Incautaron unos 50 pescados en operativo vial sobre Ruta 12 en Corrientes

En la localidad de Ramada Paso, sobre la Ruta Nacional 12 interceptaron este martes por la tarde un vehículo ocupado por una sola persona con unos 50 pescados que eran transportados de manera ilegal.

Se trató de un procedimiento concretado por la Dirección Provincial de Recursos Naturales de la Provincia, junto con personal policial de la Comisaría distrito Ramada Paso.

Según detallaron, iniciaron actuaciones por transporte de ejemplares prohibidos para la. Comercialización en la provincia de Corrientes, (dorado), sin documentación de tránsito emitida por organismo competente que acredite origen de las especies, como por ejemplo la guía de tránsito de la Dirección de Recursos Naturales de Corrientes.

Además, los ejemplares carecían de los precintos que deben llevar colocados los pescados, por lo cual conforme lo previsto en el decreto 1039/92 procedieron al decomiso de lo transportando y el vehículo utilizado para la comisión de la infracción.Determinaron el traslado deque quedaron a disposición de las autoridades competentes.