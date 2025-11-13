"El coraje de las mariposas": muestra en el marco del Encuentro Plurinacional de Mujeres

Con la muestra “El coraje de las Mariposas”, el Centro Cultural Universitario de la Unne palpita el 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianxs, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersecxuales y No Binaries que se realizará en Corrientes los días 22,23 y 24 de noviembre.

La exposición, que reúne las pinturas y collages del taller que se dicta en el centro barrial de disidencias y mujeres “Vientos de libertad” y el corto documental “Que momento”, se realizará este viernes 14 a las 20 en la Sala del Sol del CCU, en la capital correntina.

La muestra estará habilitada hasta el 25 de noviembre y podrá visitarse de lunes a viernes (no feriados) de 9 a 12 y de 17 a 20 en Córdoba esquina 9 de Julio.

Cabe destacar que el taller está coordinado por la artista visual Silvina Esquivel y se dicta semanalmente en el centro barrial de disidencias y mujeres “Vientos de Libertad”. Las talleristas que exponen son Agustina Arias, Samantha Silva, Tizana Montiel, Melody Flavia Galeano, Florecía Franco, Sol Diaz, Vicky Maidana, Valen Enriquez y Yani Enriquez. En memoria de Mara Rodriguez y Belén Chiara.

Por su parte, el documental “Que momento” cuenta la organización del Encuentro Plurinacional y la historia de su antecesor en Corrientes, el 9no Encuentro Nacional de Mujeres en 1994. El equipo del documental está integrado por Betty Andino, Naty Vega, Anita Pereyra Coimbra, Juliana Diaz Ratti y Nao Dechat.

De este modo, desde el CCU de la Unne se anticipa el Encuentro Plurinacional donde se esperan participen más de 70.000 personas.

Se trata de un encuentro colectivo y autoconvocado que se lleva año a año en una ciudad de la Argentina, reuniendo mujeres y disidencias que se encuentran para debatir y organizarse. En tres días, se realizan talleres, actividades culturales, artísticas, marchas e intervenciones en las cuales se debaten las injusticias, problemáticas e inquietudes que atraviesan a diario.

