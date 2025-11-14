Corrientes recibe la recertificación de la OPS como "Libre de Transmisión Vectorial de Chagas"

La provincia de Corrientes logró un importante avance en materia de salud pública al ser recertificada como "Libre de Transmisión Vectorial de Chagas" por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Este logro no solo ratifica los resultados de años de trabajo, sino que impulsa la certificación vectorial a nivel país, junto a otras provincias argentinas.

La decisión fue tomada por la Comisión Evaluadora Internacional de la OPS y se dio a conocer en Buenos Aires, luego de tres intensos días de trabajos de evaluación realizados en la Capital y en el departamento de San Luis del Palmar.

Estrategia y reconocimiento a equipos locales

El titular de la cartera sanitaria provincial, Ricardo Cardozo, celebró la recertificación, destacando la labor incansable de los equipos locales de salud y la estrategia liderada por el Ministerio.

“Estamos orgullosos del trabajo realizado por nuestros equipos y agradecemos especialmente a nuestros laboratorios de la Red por su papel fundamental en esta lucha. Este logro es un paso importante hacia la salud y el bienestar de nuestros ciudadanos”, subrayó el ministro.

Cardozo fue un impulsor clave de este proceso, manteniendo un compromiso constante desde el inicio de su gestión para lograr primero la certificación inicial y ahora la recertificación de libre de transmisión.

Por su parte, la directora general de Epidemiologia, Angelina Bobadilla, remarcó que el éxito fue resultado de un esfuerzo intersectorial. Destacó el rol del ministro Cardozo y el acompañamiento de otras áreas, tanto dentro del Ministerio de Salud Pública como de otras carteras como Educación.

La recertificación consolida a Corrientes como referente en el control de enfermedades vectoriales y subraya el compromiso provincial con los estándares internacionales de salud.