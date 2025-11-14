El 13% de los correntinos tiene diabetes: revisá qué controles son clave para la detección

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes recordó la importancia de los controles médicos preventivos y la detección temprana de la Diabetes, una enfermedad crónica no transmisible.

Según la información oficial, la prevalencia de la enfermedad en la provincia es alta: 13 de cada 100 correntinos adultos padece Diabetes. Un dato alarmante es que la mitad de ese número desconoce su condición.

Detección precoz y factores de riesgo

Mario Rodríguez, coordinador de la Red de Diabetes y director de Gestión Hospitalaria, enfatizó la necesidad de que la población se someta a chequeos.

“Es una fecha para concientizar y sensibilizar en relación con esta enfermedad crónica no transmisible. Es muy importante prevenirla y detectarla a tiempo. Por ello, es indispensable que se realicen los controles clínicos pertinentes y evaluar el nivel de azúcar en sangre”, sostuvo Rodríguez.

El especialista indicó que es crucial realizar controles clínicos y de laboratorio para determinar si una persona tiene la enfermedad o se encuentra en el rango de la prediabetes. Rodríguez aconsejó que, a partir de los 45 años, es fundamental realizar estos chequeos, y antes de los 40 si existen antecedentes familiares de la enfermedad.

Trabajo de la red y entrega de insumos

Rodríguez detalló el trabajo de la Red de Diabetes, que abarca toda la provincia y garantiza la provisión de insumos esenciales.

"La Red viene trabajando muy bien en toda la provincia, sobre todo con los insumos, con dispositivos de insulina y con tiras reactivas", señaló.

Actualmente, más de 4 mil pacientes en la provincia se aplican insulina y están integrados en la Red, recibiendo de la Provincia insulina, tiras reactivas y equipo de monitoreo de azúcar en sangre. En total, hay 23 mil pacientes empadronados que se atienden a través de este sistema.

Además, los agentes y promotores de salud realizan trabajo en terreno, recorriendo los domicilios para buscar personas que puedan tener factores de riesgo.