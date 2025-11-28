Transporte: gremio de empresarios advierte que no puede pagar el aguinaldo y sueldos

El sistema de transporte urbano e interurbano del interior del país atraviesa momentos delicados y Corrientes no es la excepción. En un comunicado dirigido a autoridades nacionales y provinciales, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) advirtió que las empresas no podrán afrontar los salarios de noviembre ni la segunda cuota del aguinaldo, y reclamó una intervención urgente para evitar un colapso del servicio.

La advertencia encendió alarmas en las principales ciudades del interior, especialmente en Corrientes, donde el sistema de transporte opera con déficit, frecuencias reducidas y conflictos salariales recurrentes. Según la federación, el escenario que se vive hoy es consecuencia directa de la eliminación de subsidios nacionales, la insuficiencia de los aportes provinciales y la imposibilidad de sostener tarifas que cubran los costos reales.

Archivo Marcos Mendoza

Impacto directo en Corrientes

El referente de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Corrientes, José Luis Sabao señaló a El Litoral: “Desde UTA nacional lo van hacer, acá vamos a esperar, si no paga sueldos o aguinaldos vamos a estar en conflicto”.

El comunicado menciona explícitamente que la crisis ya está generando cierres de empresas, reducción de servicios y pérdida de puestos de trabajo en distintas provincias, incluida Corrientes. Para el sector local, el panorama es similar al que viven sistemas críticos de Tucumán, Chaco o Entre Ríos.

Empresarios del transporte correntino vienen alertando desde hace meses que la estructura de costos se volvió incompatible con las tarifas reguladas, y que la eliminación del Fondo Compensador del Interior agravó la situación de manera inédita. Con el impacto inflacionario en combustibles, repuestos y mantenimiento, el riesgo de nuevos recortes de servicios está cada vez más cerca.

Piden una mesa urgente con la UTA

Ante la imposibilidad de cumplir con los compromisos salariales de diciembre, Fatap solicitó a la Secretaría de Trabajo de la Nación la urgente convocatoria a una reunión con la UTA. La federación busca acordar condiciones excepcionales que permitan a las empresas afrontar los pagos, algo que aseguran hoy es “materialmente imposible” bajo las normas vigentes.

Esta mesa de negociación servirá “para establecer las condiciones excepcionales a través de las cuales sea posible cumplir con los compromisos salariales durante el mes de diciembre (salarios devengados en noviembre y 2ª cuota del S.A.C.), dado que resulta hoy materialmente imposible hacerlo en el marco de las normas legales y convencionales vigentes”, alertaron.

Finalmente, solicitaron que garanticen los recursos necesarios para evitar el colapso del transporte público, un servicio esencial para miles de usuarios que dependen diariamente de la conectividad urbana e interurbana.

“Por todo ello Fatap solicita muy enfáticamente a las autoridades, proveer al sistema de los medios técnicos, económicos y financieros, evitando así el quiebre definitivo del sistema”, concluyó la entidad.