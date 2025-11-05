¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Goya

Corrientes: una mujer fue salvada tras ser mordida por una yarará

Una mujer de 38 años ingresó al servicio de urgencias del Hospital Zonal de Goya, donde tras cuatro dosis de suero antiofídico quedó fuera de peligro.

Por El Litoral

Miércoles, 05 de noviembre de 2025 a las 08:30

En Goya se evitó una tragedia luego de los servicios de emergencias salvaran el martes a una mujer tras ser mordida por una yarará.

El hecho ocurrió en la noche del martes en la zona de la Tercera Sección del Bajo Goya, donde una mujer de 38 años fue mordida por una yarará de la cruz.

La rápida acción del servicio de emergencias permitió el traslado oportuno de la mujer en el Hospital Zonal de Goya, donde se le aplicaron cuatro dosis de suero antiofídico, provisto por el Serpentario de Goya.

La mujer se encuentra fuera de peligro y espera el alta médica.

Con información de TN Goya
 

