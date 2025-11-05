¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Triste noticia

Adiós a Matías Astarloa, el artista que dio identidad a Monte Caseros

El joven creador murió tras una larga internación. Sus obras, que transformó materiales reciclados en arte público, se convirtieron en símbolos locales.

Por El Litoral

Miércoles, 05 de noviembre de 2025 a las 09:18

Monte Caseros vive horas de profundo dolor tras conocerse la muerte de Matías Astarloa, un joven artista y escultor cuya creatividad marcó la identidad visual y emocional de la ciudad.

Tras permanecer varios meses internado en Corrientes Capital, la noticia de su partida se confirmó en la mañana de este miércoles, generando pesar entre familiares, amigos y la comunidad cultural correntina.

Astarloa dejó una huella indeleble en Monte Caseros a través de obras que hoy forman parte del paisaje urbano y del corazón de sus vecinos.

El creador detrás del hierro y el fuego

Desde muy joven, Matías descubrió en el arte su modo de vivir y expresar el mundo. Fundó “Casa de Inventos”, su taller, donde dio vida a esculturas que mezclaban técnica, emoción y una mirada profunda sobre la naturaleza y la historia local.

De sus manos nacieron piezas emblemáticas como Las Lavanderas, Andresito, El pez guardián del río Uruguay, la silueta de las Islas Malvinas en la cruz de hierro, y El aguatero, entre muchas otras.

Su obra se distinguió por la capacidad de dar belleza a lo descartado, transformando metales, chatarra, madera o cemento en esculturas cargadas de simbolismo.

Heredero del oficio y del amor por el trabajo manual de su padre y su abuelo, Astarloa supo unir tradición, ingenio y sensibilidad.

Matías veía posibilidades donde otros veían desechos. Su arte tenía alma, y cada obra hablaba de esperanza y transformación”, expresaron allegados al artista.

Su legado permanece vivo en cada escultura que hoy custodia el río Uruguay y los espacios públicos de Monte Caseros.

