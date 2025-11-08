Tras el desborde, el río se mantiene estable en San Roque y siguen familias evacuadas

El río Santa Lucía se mantiene estable en la localidad de San Roque, donde siete familias siguen evacuadas luego del desborde registrado el viernes. En la mañana de este sábado, la altura del río se ubicó en 3,15 metros, sin nuevos ascensos.

El intendente de San Roque, Raúl “Rulo” Hada, señaló a El Litoral: “Siguen evacuadas las siete familias que ingresaron ayer (viernes) y el río se mantiene. No hubo más evacuados”.

Crecida del río en San Roque

El temporal que afectó a gran parte de Corrientes dejó importantes precipitaciones en la zona, provocando que el río Santa Lucía se desborde e ingrese a viviendas ubicadas en los barrios Libertad y Costanera. Tres familias fueron trasladadas al galpón de la Asociación Vecinal de Saneamiento (Adesa), mientras que las otras cuatro se alojaron en casas de familiares.

El viernes, el director de Defensa Civil de la Provincia, Bruno Lovinson, había confirmado a El Litoral que “son siete los evacuados en San Roque por el desborde del río Santa Lucía”.

Por el momento, las cuadrillas municipales y de Defensa Civil continúan monitoreando el comportamiento del río y asistiendo a las familias afectadas, mientras esperan que las condiciones climáticas mejoren en las próximas horas.