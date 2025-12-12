¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

UCR Paro CGT adopción responsable
ECONOMÍA NACIONAL

El Gobierno decretó una reducción de impuestos a las exportaciones para el campo

El Gobierno Nacional anunció una baja permanente en los derechos de exportación para soja, trigo, maíz, girasol y sus subproductos.

Por El Litoral

Viernes, 12 de diciembre de 2025 a las 08:57

El Gobierno Nacional oficializó este viernes una nueva reducción de impuestos de exportación para la producción agropecuaria. 

El decreto, que alcanza a granos y subproductos, tiene como objetivo aliviar la carga fiscal del sector y mejorar su competitividad en los mercados internacionales.

Las alícuotas de retenciones se ajustarán de la siguiente manera:

  • Soja, de 26% a 24%.
  • Subproductos de soja, de 24,5% a 22,5%.
  • Trigo y cebada, de 9,5% a 7,5%.
  • Maíz y sorgo, de 9,5% a 8,5%.
  • Girasol, de 5,5% a 4,5%.

El Ministerio de Economía destacó que el agro representa cerca del 60% de las exportaciones del país y que las bajas de retenciones buscan sostener el crecimiento del sector, la generación de empleo y el desarrollo regional.

 

