El Gobierno decretó una reducción de impuestos a las exportaciones para el campo

El Gobierno Nacional oficializó este viernes una nueva reducción de impuestos de exportación para la producción agropecuaria.

El decreto, que alcanza a granos y subproductos, tiene como objetivo aliviar la carga fiscal del sector y mejorar su competitividad en los mercados internacionales.

Las alícuotas de retenciones se ajustarán de la siguiente manera:

Soja, de 26% a 24%.

Subproductos de soja, de 24,5% a 22,5%.

Trigo y cebada, de 9,5% a 7,5%.

Maíz y sorgo, de 9,5% a 8,5%.

Girasol, de 5,5% a 4,5%.

El Ministerio de Economía destacó que el agro representa cerca del 60% de las exportaciones del país y que las bajas de retenciones buscan sostener el crecimiento del sector, la generación de empleo y el desarrollo regional.