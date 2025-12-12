Limangus: cinco años de mediciones que consolidan su potencial productivo

La Asociación de Productores de Limangus Argentinos (Proliar) dio a conocer los resultados del estudio de caracterización más amplio realizado hasta hoy sobre la raza Limangus. El trabajo, ejecutado por los técnicos del INTA Cuenca del Salado, Sebastián López Valiente y Sebastián Maresca, abarcó cinco años de mediciones —desde fines de 2020 hasta mediados de 2025— y constituye un insumo estratégico para fortalecer los programas de selección y mejorar la competitividad de esta raza cien por ciento argentina.

En total se relevaron 2.288 machos y 2.265 hembras pertenecientes a 18 cabañas ubicadas en San Luis, Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires y La Pampa, lo que otorga una representatividad inédita para establecer rangos de referencia poblacionales y orientar decisiones de selección dentro de los rodeos Limangus.

Los resultados confirman el equilibrio productivo que caracteriza a la raza: los machos promediaron 502,6 kg de peso vivo, un Área de Ojo de Bife (AOB) de 83,7 cm², 6,1 mm de grasa dorsal y 35,5 cm de circunferencia escrotal (CE), parámetros que ratifican su aptitud carnicera y reproductiva. En hembras, los promedios también fueron sólidos: 350,9 kg de peso vivo, 62,4 cm² de AOB, 6,7 mm de grasa dorsal y un grado de desarrollo reproductivo (GDR) de 3,9, indicador clave para predecir fertilidad temprana.

Uno de los aportes centrales del estudio es la confirmación de que Limangus posee una destacada capacidad de desarrollo muscular y engrasamiento, cualidades esenciales para la industria de carne premium. La relación entre peso y AOB mostró una fuerte asociación, especialmente en machos, lo que refleja eficiencia en la deposición muscular. Del mismo modo, el avance del GDR en hembras se relacionó positivamente con el peso vivo, la grasa dorsal y el AOB, marcando un claro camino para seleccionar vientres más precoces.

En reproducción, el análisis detallado de circunferencia escrotal y forma testicular —incluyendo el volumen estimado— permitió advertir que algunos toros Limangus pueden presentar CE moderada pero con volúmenes testiculares altos, debido a una morfología más alargada. Esto señala que, en determinadas condiciones, la selección debe considerar tanto la CE como la forma testicular, para evitar la eliminación de reproductores de alto potencial.

El estudio también midió y destacó el temperamento de la raza: la mayoría de los animales se ubicó en las clases 2 y 3 de la escala de Temple Grandin, con muy baja incidencia de individuos nerviosos, una ventaja para sistemas pastoriles y de manejo frecuente.

Finalmente, el análisis de variabilidad fenotípica muestra amplias oportunidades de mejora genética, con coeficientes de variación superiores al 10% en variables claves como peso vivo o área de ojo de bife y engrasamiento, lo que garantiza respuesta a la selección en los próximos años.

Con este informe, PROLIAR consolida una base objetiva y moderna para el desarrollo de la raza Limangus. La información generada representa un salto cualitativo para criadores y cabañeros, y posiciona a Limangus como una alternativa eficiente, adaptable y competitiva dentro de la ganadería argentina.