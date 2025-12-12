Las existencias en feedlots aumentaron 6% en un año

El Senasa informó que al 1º de diciembre había 1,8 millones de bovinos en los 1.118 establecimientos de engorde registrados en el organismo. Esto resulta en casi 100 mil más (6%) que lo observado hace doce meses, y unos 20 mil menos que 30 días atrás.

En la comparación interanual hay divergencias en el comportamiento de las principales categorías. Mientras los novillitos aumentaron en 79 mil cabezas (16%) y las vaquillonas en 20 mil (7%), el terneraje bajó: machos en 9 mil (3%) y hembras en 13 mil (5%).

Según analizaron desde el portal especializado Valor Carne, el mejor estado del forraje permitió mantener más terneros en el campo. Por su parte, los novillos no observaron cambios entre ambos meses de noviembre y las vacas aumentaron en 12 mil cabezas (13%).

En otro orden, las entradas a feedlots de noviembre sumaron 361 mil, un fuerte +21% interanual. Los novillitos, con 29 mil cabezas más (35%), las vacas con 10 mil (53%) y los novillos con 8 mil (37%) explican el grueso del aumento. Terneros y terneras aumentaron en 3 mil cada uno (4 y 5%).

En cuanto a los egresos, sumaron 413 mil, 12 mil ó 3% menos. Las vaquillonas respondieron por la mayor parte (15 mil de disminución ó 10%) mientras que los cambios en novillitos, novillos y vacas fueron menores. La relación entradas/salidas fue de 0,87 este noviembre y de 0,70 hace doce meses.