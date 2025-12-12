¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

adopción responsable Caza furtiva Combate al narcotráfico
adopción responsable Caza furtiva Combate al narcotráfico
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
GENDARMERÍA NACIONAL

Puente Chaco-Corrientes: incautaron más de una tonelada de marihuana

El conductor fue detenido y la droga tendría origen en Paraguay.

Por El Litoral

Viernes, 12 de diciembre de 2025 a las 10:56
Foto: Radio Sudamericana

La Gendarmería Nacional incautó cerca de 1.200 kilos de marihuana en un control realizado este viernes en el Puente General Belgrano de Chaco-Corrientes.

El procedimiento se llevó adelante alrededor de la 1 de la madrugada, en la bajada del puente del lado chaqueño. Durante los controles rutinarios, los gendarmes detuvieron un camión Scania que transportaba cajones de frutas vacíos. 

Al pedirle la documentación y mayor información sobre la carga, los gendarmes notaron nerviosismo en el conductor del vehículo. De esa manera, tras una inspección minuciosa, encontraron 1.646 panes de marihuana, con un peso total que superó la tonelada.

Según las primeras investigaciones, la droga habría ingresado desde Paraguay y era trasladada desde Corrientes con destino a la provincia del Chaco.

El conductor del camión, un hombre chaqueño y presuntamente de la localidad de Makallé, fue detenido y puesto a disposición de la Justicia para seguir con la investigación del caso.

 

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD