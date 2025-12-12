Otro ganador en Corrientes: la Poceada entregó $30 millones

La Quiniela Poceada Correntina sumó un nuevo ganador en la ciudad de Corrientes, donde un apostador acertó los cinco números del sorteo y se llevó un premio de $30.054.915.

La jugada fue realizada en la agencia oficial N°109 de la capital, con la combinación 23 – 32 – 50 – 86 – 87, que resultó ganadora del pozo mayor.

En las últimas semanas, el juego mostró una racha de premios con ganadores en distintas localidades de la provincia. La Poceada Correntina se consolida como una opción popular entre quienes buscan obtener montos millonarios con apuestas accesibles.

Los sorteos de la Quiniela Poceada Correntina se realizan los martes, jueves y sábados, brindando oportunidades constantes para los jugadores en la provincia.