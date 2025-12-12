Siniestro vial en Corrientes: una mujer está grave tras el choque de dos motos

Un siniestro vial dejó a una mujer con lesiones graves en Goya. El hecho ocurrió en la madrugada de este viernes.

El siniestro tuvo lugar alrededor de las 1:30 sobre la avenida Alem, en la zona comprendida entre el Camino Canal Chiape y el acceso Norte. Por causas que todavía se investigan, chocaron dos motocicletas, ambas marca Honda, modelo Wave 110 cc.

Según el reporte inicial, una de las motocicletas era conducida por un joven mayor de edad, mientras que la otra estaba a cargo de una mujer identificada con el apellido Aquino. La mujer resultó con heridas graves y fue trasladada al hospital local para recibir atención médica.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría de Distrito Segunda de Goya, que realizó el procedimiento correspondiente. El caso continúa bajo investigación.