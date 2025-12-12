¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Combate al narcotráfico Unidad Penal 6 allanamientos en Corrientes
Combate al narcotráfico Unidad Penal 6 allanamientos en Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
GOYA

Siniestro vial en Corrientes: una mujer está grave tras el choque de dos motos

La Policía busca establecer las causas y circunstancias del hecho.

 

Por El Litoral

Viernes, 12 de diciembre de 2025 a las 11:43

Un siniestro vial dejó a una mujer con lesiones graves en Goya. El hecho ocurrió en la madrugada de este viernes.

El siniestro tuvo lugar alrededor de las 1:30 sobre la avenida Alem, en la zona comprendida entre el Camino Canal Chiape y el acceso Norte. Por causas que todavía se investigan, chocaron dos motocicletas, ambas marca Honda, modelo Wave 110 cc.

Según el reporte inicial, una de las motocicletas era conducida por un joven mayor de edad, mientras que la otra estaba a cargo de una mujer identificada con el apellido Aquino. La mujer resultó con heridas graves y fue trasladada al hospital local para recibir atención médica.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría de Distrito Segunda de Goya, que realizó el procedimiento correspondiente. El caso continúa bajo investigación.

 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD