La Policía Federal allanó la estancia de 10 hectáreas que le adjudican a “Chiqui” Tapia

La Justicia federal realiza un allanamiento en una mansión de 10 hectáreas ubicada en Villa Rosa, Pilar, vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero de la Asociación, Pablo Toviggino.

El operativo fue ordenado por el juez Daniel Rafecas e incluye la presencia de seis peritos tasadores que evaluarán la propiedad. La finca cuenta con un helipuerto, varias casas, piscina, canchas deportivas y un haras de caballos árabes y pura sangre. Durante el procedimiento también se secuestrarán vehículos de colección y de alta gama que se encuentran en el lugar.

Además, la Policía Federal apunta a un complejo de cocheras en la Ciudad de Buenos Aires, donde estarían guardados 59 autos de lujo registrados a nombre de la empresa Real Central SRL.

Según la denuncia presentada por el equipo de Elisa Carrió, Real Central SRL adquirió la propiedad en Pilar, compuesta por dos lotes que suman más de 10 hectáreas. La firma está integrada por los socios Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, quienes serían los presuntos testaferros de Tapia y Toviggino.

El allanamiento se enmarca en una investigación por presuntas irregularidades vinculadas a la propiedad y los bienes asociados, que incluye la tasación de la mansión y el secuestro de los vehículos de colección.

Los testaferros de la AFA

El juez federal Daniel Rafecas prohibió la salida del país de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, señalados por la Coalición Cívica (CC) como presuntos testaferros de Claudio “Chiqui” Tapia y de su mano derecha, Pablo Toviggino.

La decisión fue adoptada tras recibir un informe clave de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), que detalló la actividad económica, el patrimonio y los movimientos financieros de Real Central SRL.

Se trata de la firma que compró una mansión de diez hectáreas en Villa Rosa y que también figura como propietaria de otra casa de alto valor en Pilar, propiedades que se le atribuyen en la denuncia al presidente y al tesorero de la AFA.

Con información de TN