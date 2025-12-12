Caza furtiva en Corrientes: dos hombres atacaron a policías y fueron detenidos

La Policía de Corrientes detuvo a dos hombres en Bella Vista durante un operativo en el río Paraná. Eran cazadores que transportaban un carpincho faenado y armas de fuego.

El procedimiento se registró a las 03:40, cuando los policías interceptaron a los cazadores a bordo de una canoa en el río Paraná. Según informaron fuentes oficiales, los hombres intentaron evadir el control y uno de ellos agredió y amenazó a un efectivo con un arma antes de ser reducido.

Detención y elementos secuestrados

Tras la intervención, se secuestraron dos armas calibre .22, municiones, cuchillos, linternas, redes de pesca y la embarcación utilizada. Los dos cazadores quedaron detenidos.

La Fiscalía local inició actuaciones por caza furtiva, tenencia ilegal de armas y resistencia a la autoridad, mientras continúan las investigaciones sobre el caso.