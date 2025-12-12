Tras fracaso televisivo, Santi Maratea sorprendió a las redes con su nuevo emprendimiento

Santi Maratea sorprendió a sus seguidores al anunciar que se animó a dar su primer paso dentro del rubro textil: fabricó sus propias mallas. Lo que empezó como una promesa en redes terminó convirtiéndose en una pequeña producción hecha junto a un grupo de trabajadores con los que estuvo realizando distintas pruebas de diseño.

El influencer lo comunicó con su estilo habitual, sin filtros y con humor. "Bueno gente, lo hice, dije que si se juntaba más de dos likes, me ponía a fabricar mi propio traje de baños y lo hice junto con los pibes de la fábrica, terminamos después de muchas pruebas, creando esto, que obviamente sobre gustos no hay nada escrito, pero nadie me va a poder convencer que este traje de baño no me queda 1000 veces más fachero que este que es así tan cortito, se te agarra todo el bulto".

En su explicación, Maratea reclamó que en el mercado actual predominan los modelos demasiado cortos, lo que lo llevó a buscar una alternativa más cómoda. "En muchos casos el bolsillo es más largo que el traje de baño, o sea, cuando pones el teléfono se te sale por acá abajo. Un desastre o yo por lo menos me harté de que los únicos trajes de baños que se encuentren sean así de cortos, crestos que son más largos, más sueltos, más facheros".

Durante el video, mostró algunos de los cinco modelos que mandó a hacer, alternando colores y detalles. "Cinco modelos me hice, este que es gris y acá tiene celeste o este celeste que acá tiene gris. Me faltan por llegar tres modelos más. Uno que es igual a este, pero con un verde oscuro y otro que tiene otro diseño con un par de diagonales que es negro y gris".

Pese a que el proyecto nació exclusivamente para uso personal, admitió que podría terminar vendiéndolos si el interés de la gente lo empuja a hacerlo. "Ahora les digo la posta: yo los creé para mí, no podía crear solamente uno entonces tuve que hacer 200. Los puedo vender o se los puedo regalar a familiares, amigos. Si los vendo, tengo que hacer la tienda nube, sacar las fotos, me da un poquito de paja, no te voy a mentir pero bueno, vamos de vuelta: dos likes y hago la tienda nube y los vendo".

