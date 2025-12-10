Emilio Lanari deja su cargo de concejal para ser el nuevo ministro de Salud de Corrientes

El Concejo Deliberante de la ciudad de Corrientes emitió este miércoles la Resolución N° 399-P-2025 con fecha 10 de diciembre de 2025, por la cual convoca a una Sesión Especial de urgencia.

La convocatoria se realizará este jueves 11 de diciembre de 2025 a las 18 en el recinto de Sesiones del cuerpo.

Renuncia para integrar el Gabinete provincial

El temario de la Sesión Especial es único y centralizado en el expediente trata la renuncia al cargo de Concejal presentada por Emilio Lanari, quien juró el martes como concejal.

El motivo de la renuncia del Lanari es su designación para conformar el Gabinete del Ministerio de Salud de la provincia de Corrientes.

La convocatoria a esta Sesión Especial se realiza en conformidad con lo previsto en el artículo 45° del Reglamento del Honorable Concejo Deliberante.

La resolución fue firmada por el presidente del cuerpo, Marcos Amarilla.

De acuerdo a lo que pudo saber El Litoral, quien debería ocupar el lugar de Lanari es el exsubsecretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad, Jorge López Monaje.

Cardozo deja el ministerio luego de 10 años

Ricardo Cardozo dejará de ser ministro de Salud luego de 10 años al frente de la cartera provincial.

En uno de los últimos comunicados del ministerio, Cardozo destacó las Redes de Especialidades como una de las políticas más importantes del Ministerio, ya que con esta modalidad se permitió modificar el enfoque de la atención médica de la provincia. Hoy, se busca al vecino para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento, “no se espera que vaya al centro sanitario, se lo busca en su casa”.

Entre otros de los puntos destacados mencionó: el trabajo de promotores y agentes sanitarios; avance de la telemedicina; implementación de la informatización; refacción y ampliaciones de centros de salud de toda la provincia; creación de hospitales clave como el Neonatal, Pediátrico de Goya y el Instituto Oncológico; servicio de Atención a la Comunidad con medicamentos e implantes, entre otros, a personas en situación vulnerable; aumento del número de residencias (de 11 al inicio de su gestión a más de 60, casi 700 residentes,); la producción de Plamecor (Planta de Medicamentos) y su aporte a la economización de medicamentos; fortalecimiento de estándares hospitalarios y programas sociales.