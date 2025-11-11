El Impenetrable chaqueño: las nutrias gigantes regresan después de un siglo

Después de un siglo de ausencia en los ríos del Chaco, las nutrias gigantes comienzan a regresar al Impenetrable gracias a un proyecto de reintroducción de la Fundación Rewilding Argentina con colaboración de la Administración de Parques Nacionales y la provincia del Chaco.

Actualmente, cuatro ejemplares viven en el área protegida y se preparan para su futura liberación. Las autoridades esperan que, una vez que las crías puedan alimentarse por sí mismas, los animales sean reintroducidos en libertad dentro del parque.

El proyecto cuenta con dos parejas de nutrias. Una de ellas está formada por “Yverá”, nacida en los Esteros del Iberá, y “Anori”, un macho proveniente de un zoológico de Alemania. Ambos conviven desde hace dos meses en un recinto con laguna y monte, donde se adaptan al entorno chaqueño.

En otro sector del parque viven los machos “Chiru” e “Ypeguá”, a la espera de una hembra para continuar con la reproducción.

“Las nutrias gigantes viven y cazan en grupo. El primer objetivo es que se reproduzcan y se adapten al ambiente; el segundo, que las comunidades locales se comprometan con su cuidado”, explicó María Eugenia Fenoglio, coordinadora del programa de Rewilding Argentina en El Impenetrable.

El hallazgo que reavivó la esperanza

El proyecto se inició en 2021, tras el avistamiento de un ejemplar solitario de nutria gigante dentro del parque, al que llamaron “Teuco” en homenaje al río Bermejo. El animal habría llegado desde Paraguay, donde subsiste una pequeña población de la especie. Su aparición impulsó la idea de reintroducirla formalmente en territorio chaqueño.