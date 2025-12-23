Corrientes: realizaron un implante coclear bilateral a un adolescente en el Juan Pablo II

Un adolescente de 14 años, oriundo de la ciudad de Corrientes, fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Pediátrico Juan Pablo II, donde se le colocó un implante coclear bilateral.

El paciente evoluciona favorablemente y forma parte de las más de diez cirugías de este tipo realizadas durante 2025 en la provincia.

Cirugía exitosa y evolución favorable

La intervención se llevó adelante en el nosocomio pediátrico que depende del Ministerio de Salud Pública de Corrientes. El joven utilizaba audífonos, pero había sufrido una pérdida progresiva de la audición, lo que derivó en la indicación del implante.

“El chico usaba audífono y fue perdiendo progresivamente la audición. En esta oportunidad, se realizó la cirugía con la tutoría del doctor Daniel Pérez Gramajo. Es el último implante del año y ya se hicieron 12 durante 2025”, explicó el jefe del Programa Provincial de Detección Precoz de la Hipoacusia, Jorge Iglesias.

Programa provincial y acceso a tratamientos

La cirugía fue posible gracias al Programa Provincial de Detección Precoz de la Hipoacusia, impulsado por el Ministerio de Salud Pública con el objetivo de garantizar el acceso oportuno a diagnósticos y tratamientos en niños y adolescentes.

Desde el área remarcaron la importancia de la detección temprana para el desarrollo integral del paciente, un trabajo que se realiza de manera articulada con la licenciada Zulema Soria y el Instituto Integrar.

Qué es la hipoacusia y por qué es clave detectarla a tiempo

La hipoacusia es un trastorno sensorial que implica la pérdida parcial o total de la audición en uno o ambos oídos, y puede presentarse en distintos grados. La detección precoz permite mejorar significativamente la calidad de vida del paciente y su desarrollo comunicacional.

En este sentido, la provincia lleva adelante la Pesquisa Auditiva Temprana del Recién Nacido, una política sanitaria clave para identificar de forma temprana posibles alteraciones auditivas.

Implante coclear bilateral

El implante coclear es un dispositivo indicado para personas con sordera total que no responden al uso de audífonos. A diferencia de estos, no amplifica el sonido, sino que actúa como un transductor que estimula directamente el nervio auditivo.

Cuando la intervención es bilateral, implica la colocación de implantes en ambos oídos, lo que mejora la percepción sonora y la localización de los sonidos.

El Programa Provincial de Detección Precoz de la Hipoacusia depende de la Dirección General de Protección y Promoción de la Salud, a cargo de Adela Saade, y cuenta con una Red de Fonoaudiólogos distribuida en toda la provincia para garantizar la detección temprana y el tratamiento adecuado.