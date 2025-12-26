Corrientes: Vialidad trabaja para rehabilitar un acceso clave a Paso de la Patria

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) desplegó un operativo de urgencia este viernes en las inmediaciones de la localidad correntina de Paso de la Patria, tras el colapso del acceso al sector del Faro, en Punta Santa Ana.

El incidente, ocurrido a la altura del kilómetro 20, se produjo luego de que el caudal del arroyo San Juan aumentara repentinamente por las lluvias torrenciales del jueves, socavando la estructura de una alcantarilla y provocando el corte total de la calzada.

Desde las primeras horas de hoy, cuadrillas y maquinaria pesada trabajaron en el lugar para restituir la transitabilidad.

Incomunicados por el avance del agua

El desmoronamiento fue alertado por los propios vecinos, quienes manifestaron su preocupación ante la imposibilidad de salir o ingresar a sus hogares. La rotura del Acceso al Faro genera una alerta especial en las autoridades debido a que se trata de un área de alta concurrencia durante la temporada de verano.

Paralelamente, Vialidad Provincial informó que también se encuentra interviniendo y asistiendo a familias en la localidad de San Luis del Palmar, otra de las zonas castigadas por la emergencia hídrica que afecta a gran parte del territorio correntino.