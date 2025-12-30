Cómo funcionarán los hospitales y Caps en Corrientes durante Año Nuevo

El Ministerio de Salud dio a conocer este martes que están garantizadas las guardias en los hospitales y en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) durante Año Nuevo.

La cartera sanitaria, a cargo de Emilio Lanari Zubiaur, informó que en cada centro asistencial los directores coordinan los refuerzos necesarios para asegurar la atención a la población.

Al respecto, el director general de Gestión Hospitalaria, Mario Rodríguez, confirmó que las guardias estarán plenamente operativas. “La organización siempre se da a criterio de cada hospital, es decir, cada dirección se encarga de organizar y de reforzar los servicios para asegurar la atención”, explicó.

Por su parte, el director de Coordinación de CAPS Capital, Cristian Sarquís, señaló que en los Centros de Atención Primaria de la Salud “también están garantizadas las guardias y articuladas con la Dirección de Emergencias Sanitarias (DES 107)”.

Atención en Caps de Capital

En ese sentido, precisó que los CAPS que cuentan con servicio de guardia son el CAPS N° 3 (barrio 1.000 Viviendas), N° 4 (barrio Laguna Seca), N° 5 (barrio Dr. Montaña), N° 9 (barrio 17 de Agosto), N° 10 (barrio Molina Punta) y N° 15 (barrio Pirayuí 550 Viviendas).

Desde el Ministerio de Salud Pública remarcaron la importancia de hacer un uso responsable de los servicios y recordaron que ante emergencias se debe recurrir al sistema 107.