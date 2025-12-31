Corrientes: cómo será el plan de seguridad para Año Nuevo

La Policía de Corrientes, junto al Ministerio y la Subsecretaría de Seguridad, anunció un plan de seguridad integral para la celebración de Año Nuevo, que se desarrollará desde la noche del 31 de diciembre de 2025 hasta la mañana del 1 de enero de 2026.

El operativo busca prevenir delitos, garantizar el orden público y proteger a las personas en toda la provincia. Habrá despliegue de policías, grupos especiales y recursos tecnológicos como cámaras de seguridad y patrullas con GPS monitoreadas por el 911.

Área Capital:

Se establecerá un servicio especial en las costaneras “General San Martín” y “Juan Pablo II” de 23:00 a 07:00. Se restringirá el ingreso de vehículos, bebidas alcohólicas y objetos que puedan generar riesgos.

Se reforzará la seguridad en parques y plazas: Mitre, Vera, Camba Cuá, Poncho Verde, Bicentenario y Mercosur.

Grupos especiales, incluyendo Infantería, P.A.R., G.T.O., G.I.R., G.R.I.M., Caballería y la Dirección de Lucha contra el Fuego, colaborarán con la desconcentración ordenada de eventos y con patrullajes preventivos.

Se habilitará un corredor vehicular seguro para quienes asistan a locales bailables, con ingreso por calle General Paz y salida por Avenida Jorge Romero.

Interior provincial:

Las Unidades Regionales I a VII implementarán operativos adaptados a las características de cada jurisdicción. Habrán vallados de espacios públicos y redireccionamiento de vehículos para evitar siniestros y garantizar la seguridad de los asistentes.

Controles y redireccionamiento vehicular en Capital:

Se dispondrán 21 puestos policiales estratégicos en avenidas y calles principales, incluyendo Costanera Norte y Sur, Padre Borgatti, Lavalle, Junín, Pago Largo, Lamadrid y la Rotonda Jorge Romero, para regular el tránsito y proteger los espacios donde se realicen actividades recreativas.

El plan busca incrementar la presencia policial en los lugares de mayor concurrencia. Esto con el objetivo de priorizar la prevención y la atención rápida ante cualquier incidente, hasta la normalización del tránsito y la seguridad pública en la celebración de Año Nuevo.