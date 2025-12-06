El Triángulo de las Bermudas y un enigma vigente

A raíz de este grave incidente, se desató una intensa búsqueda de los presuntamente aviones siniestrados, que alcanzó un área de 500 km. a la redonda, sin resultados positivos.Participaron barcos de la Armada norteamericana, barcos y veleros civiles y numerosos aviones, que recorrieron el área mencionada durante casi una semana, sin ningún resultado. Eran 5 aviones bombarderos TBM Avenger, que salieron en misión de rutina desde Fort Lauderdale, Florida que a poco de estar en el aire, en un día diáfano y limpio, desaparecieron misteriosamente luego de haber emitido un extraño mensaje donde decían no saber adónde estaban y que las aguas brillaban mucho y los instrumentos se volvieron locos, marcaban cualquier cosa, no sabían donde estaba el norte y el sur. Ese fue el último mensaje recibido de la escuadrilla al mando del teniente Taylor, luego, silencio de radio y no se supo más nada, Luego le ocurrió lo mismo al hidroavión enviado en su rescate.

Los hechos son verídicos y no admiten discusión. Las islas de la zona son unas 300, algunas grandes y otras pequeñas, fueron descubiertas en 1515 por el navegante Juan de Bermúdez y de allí deriva su nombre. El sector no tiene una forma geométrica precisa, pero se asemeja bastante a un triángulo equilátero por lo cual el sector se denominó Triángulo de las Bermudas y allí es donde ocurren estas extrañas desapariciones.A pesar de su clima estable, todas estas islas e islotes fueron temidas y evitadas por los navegantes desde época inmemorial por los extraños fenómenos que ocurrían allí, incluso desde la época de Colón, ya que figuran en el libro de bitácora del almirante, unos extraños fuegos luminosos muy brillantes que fueron vistos en varias ocasiones volando lentamente sobre la superficie del mar. El catálogo moderno de desapariciones comienza a mediados de 1800, ya que en 1854 desapareció la nave británica “Bella” mientras navegaba desde Río de Janeiro hacia Jamaica, en 1868 el buque español “Vigo” y en 1872 el bergantín “Mary Celeste”. En 1880 desapareció el buque escuela británico “Atlanta”, con toda su tripulación y 200 cadetes a bordo. Nunca se encontró ningún rastro de ellos.El destacado investigador y escritor Charles Berlitz, sostiene, junto a otros investigadores que lo que ocurre en el Triángulo de las Bermudas, es causado por un fenómeno electromagnético, de origen desconocido.

El famoso Vuelo 19

Todos estos antecedentes, si bien eran respetados, no eran muy tenidos en cuenta, hasta que ocurrió la desaparición del Vuelo 19 el 5 de diciembre de 1945 en pleno día. Cinco aviones torpederos Grumman Avenger, se esfumaron en el aire a poco de salir de su base en Fort Lauderdale, Florida, que consistía en bombardear unos islotes cercanos y regresar a la base.Salieron a las 14,10 de ese día y en lugar de virar hacia el noroeste como estaba previsto, siguieron en línea recta, y aquí comenzó la confusión. A los 20 minutos de estar en el aire, el teniente Taylor al mando del escuadrón, envió un mensaje radial a la torre de control, comunicando que estaban desorientados. “No sabemos donde esta el norte ni el sur, los instrumentos se volvieron locos y giran descontroladamente, no sabemos donde estamos y las aguas brillan mucho.” Esas fueron las últimas palabras del Vuelo 19 que escucharon desde la torre de control. A partir de allí, silencio total. Se decidió entonces enviar un hidroavión de rescate, un Martin Mariner,con 13 tripulantes, preparado para acuatizar si fuera necesario. Pero el hidroavión de rescate también desapareció sin dejar ningún rastro, desapareció de la pantalla de radar. Se pensó incluso que el hidroavión pudo haber explotado en el aire, pero nunca se encontraron sus restos.

Repercusiones

Ante esto, la Marina montó un gigantesco operativo que cubrió toda la zona, unos 500 km. cuadrados durante una semana incluso embarcaciones civiles se acoplaron a la búsqueda y rastrearon toda la zona sin ningún resultado positivo. Hubo algunos que esgrimieron la teoría de que los aviones pudieron haber entrado en un portal dimensional que se abrió en ese momento y les fue imposible volver a salir de ese espacio tiempo. En fin, todo puede ser. Si uno traza una línea imaginaria que atraviesa todo el planeta y llega a la parte opuesta del globo, se encontrará con un sector en el que ocurren las mismas cosas que en el Triángulo de las Bermudas. Ese sector se llama el Mar del Diablo, en Japón. Entre 1960 y 1964 desaparecieron allí cuatro grandes barcos cargueros de cabotaje, sin dejar ningún rastro. Las autoridades japonesas estaban tan alarmadas que enviaron allí un grupo de científicos en la nave exploradora “Kayo Marú.” Para saber lo que ocurría en ese sector. Pero para horror de todos, el barco con todos los hombres de ciencia desapareció misteriosamente sin dejar huella. Nunca fueron encontrados ni se supo lo que pasó con ellos. Las autoridades japonesas decidieron entonces declarar a la región zona peligrosa y evitar en el futuro, de ser posible la navegación en la zona. Y hasta el día de hoy las cosas siguen así. Al menos no se supo más nada al respecto y las autoridades no dijeron más nada. En cambio las autoridades norteamericanas no declararon a la zona del Triángulo de las Bermudas como sector peligroso. A pesar del tiempo pasado y de la moderna tecnología que se usa, nada ha sido descubierto.y todo sigue como antes. ¿Qué ocurre en ese sector? ¿Es que los barcos y aviones son raptados y llevados a otra dimensión? Quizás alguna vez la ciencia oficial explique lo que realmente sucede allí, aunque, sinceramente, lo dudamos.O quizás las autoridades ya lo sepan y están ocultando la verdad, como en muchos casos similares que ocurren en nuestro planeta.. Como por ejemplo el tema de los Ovnis, del cual no dicen la verdad y siguen apareciendo día a día. Mientras tanto, solo nos quedan teorías y especulaciones.