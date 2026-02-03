El Litoral en YouTube, una señal de streaming 24 horas con noticias y cámaras en vivo

En un contexto de profunda transformación para la industria de la comunicación, el diario El Litoral anunció el lanzamiento de su nueva señal de transmisión 24 horas. A través de la plataforma YouTube, el medio ofrece ahora un servicio de noticias continuo que integra el pulso informativo de la provincia y el país con una experiencia visual de alta calidad técnica.

La señal se apoya en una red de cámaras propias distribuidas en puntos estratégicos, las cuales transmiten imágenes en alta definición (HD) acompañadas por una curaduría musical generada por IA.

Esta propuesta no solo busca informar, sino también ofrecer una ventana en vivo a la fisonomía de Corrientes para espectadores de cualquier parte del mundo.

Integración digital y QR

La innovación de la propuesta radica en la convergencia de formatos. Los usuarios que sintonicen el canal podrán visualizar en pantalla los títulos más importantes desarrollados por la redacción web del diario.

Para profundizar en la lectura, la transmisión incorpora un código QR dinámico: al escanearlo, el lector es dirigido de inmediato a la nota completa en el portal oficial, eliminando la brecha entre el video y el texto periodístico.

Este desarrollo técnico permite que el flujo de información no se detenga, manteniendo la actualización constante que demanda la audiencia digital contemporánea, pero con el respaldo de la firma institucional de un diario con décadas de trayectoria.

Hacia un modelo multiplataforma

Con esta incorporación, El Litoral suma el Diario en Youtube a un esquema de medios multiplataforma que abarca la tradicional edición impresa, la redacción web de actualización minuto a minuto, ahora, el servicio de streaming y proximamente tambien Radio FM.

Este modelo responde a las nuevas pautas de consumo, donde el usuario elige cómo y cuándo informarse, ya sea a través de un dispositivo móvil o una pantalla de televisión conectada a la red.

Desde la dirección del medio destacaron que este avance busca fortalecer el vínculo con los lectores y televidentes, brindando una herramienta gratuita que combina servicio, tecnología y el rigor informativo que caracteriza al "decano" de la prensa correntina.