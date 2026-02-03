Cuáles son las 20 pistas aéreas para combate de incendios con las que cuenta Corrientes

Corrientes dispone de una amplia red de pistas para la operación de medios aéreos destinados al combate de incendios forestales. Se trata de infraestructuras públicas y privadas, estratégicamente ubicadas en todo el territorio provincial, con el objetivo de reducir los tiempos de carga y descarga de agua y mejorar la eficiencia de las tareas aéreas.

Las 20 pistas en toda la provincia

Según el relevamiento oficial, existen más de 20 pistas identificadas para este tipo de operaciones, de las cuales varias se encuentran plenamente operables, mientras que otras están señalizadas como no operables. Estas pistas están distribuidas en distintos departamentos como Santo Tomé, Concepción, San Miguel, San Martín, Mercedes, Curuzú Cuatiá, Goya, Monte Caseros, Alvear, Ituzaingó, San Roque y la de Apóstoles en la frontera con Misiones.

Entre las bases operativas se destacan la Base Santo Tomé, que alcanza los 180.000 litros; y la Base Alvear, con una capacidad aproximada de 125.000 litros. También se suman otras pistas clave como San José, Santa Julia, Yapeyú, Mercedes, Santa María y San Eugenio, con reservorios que van desde los 20.000 hasta los 145.000 litros y la Base Aérea Apóstoles, con una capacidad de almacenamiento de hasta 100.000 litros de agua.

Además de las pistas principales, el sistema se complementa con aeroclubes, aeropuertos y pistas rurales que permiten ampliar el radio de acción de los aviones hidrantes y helicópteros, especialmente en zonas de mayor riesgo o de difícil acceso terrestre.

Desde el Gobierno de la Provincia se garantiza la provisión de reservorios de agua y la coordinación operativa en tierra, a través de bomberos y personal capacitado, incluyendo operarios asignados por empresas privadas, quienes asisten en la carga de agua y el apoyo logístico de las aeronaves.

Este esquema de trabajo se sostiene en una articulación público-privada que permite una respuesta más rápida y efectiva ante focos ígneos, asegurando condiciones de seguridad, eficiencia y continuidad operativa durante los incendios.

La red de pistas aéreas, sumada a la infraestructura vial y a la coordinación interinstitucional, forma parte de la estrategia integral de la provincia para fortalecer la prevención y el combate de incendios forestales, una problemática recurrente que exige planificación, recursos y acción inmediata en todo el territorio correntino.